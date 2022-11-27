СБУ перевіряє причетність єпархії до проросійської діяльності

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки на території єпархії Української православної церкви Московського патріархату в Івано-Франківську. Нещодавно її очолив архимандтрит Никита (Сторожук), який був секретарем Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП), де також днями відбулись обшуки.

Як повідомили в СБУ у неділю, 27 листопада, правоохоронці проводять контррозвідувальні заходи на території єпархії та храму УПЦ МП в Івано-Франківську на вул. Довженка. Зазначається, що обшуки проводять у межах протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

«За безпосередньої участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень єпархії для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку осіб на території єпархії щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державі», – йдеться в повідомленні СБУ.

Зокрема, правоохоронці перевіряють, чи не використовують єпархію як осередок проросійських наративів, чи не переховує церква громадян РФ або зброї.

За даними видання «Курс», 23 листопада Івано-Франківську єпархію УПЦ МП очолив архимандтрит Никита (Сторожук) з Чернівців, який занесений до бази «Миротворець» через «маніпуляції і дестабілізацію суспільного життя в Україні». Архимандтрит Никита (Сторожук) замінив на цій посаді митрополита Серафима, який утік до Росії.

Раніше він був секретарем Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП), де також днями відбулись обшуки. За даними LB, саме під час проведення обшуків архимандтрита Никиту (Сторожука) нібито заскочили у момент фізичної близькості з 17-річним хлопцем, що співає в місцевому хорі. Сам архімандрит факт близькості з неповнолітнім заперечив.

Нагадаємо, у листопаді СБУ провела низку обшуків у приміщеннях УПЦ МП. Зокрема вони відбулися на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині та єпархії у Вінницькій області. Під час обшуків правоохоронці виявили пропагандистські матеріали та паспорти РФ.