Митрополит із Вінниччини, який виправдовував російську агресію, отримав нові підозри

Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності керівника однієї з єпархій УПЦ МП у Вінницькій області, якому напередодні оголосили підозру. Про це повідомили в прес-службі СБУ.

Як розповіли у відомстві, слідством встановлено, що очільник єпархії підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію РФ і тимчасову окупацію східних та південних районів України.

Крім того, у своїх «агітках» він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.

Надруковані серійним накладом прокремлівські матеріали зберігав у підсобних приміщеннях церкви. Надалі він планував організувати їх роздачу місцевим жителям через канцелярію єпархії.

Ініційована СБУ незалежна експертиза підтвердила наявність незаконної діяльності проти державної безпеки України. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями.

Зазначимо, що в СБУ особи священнослужителя не називають, однак вочевидь мова йде про митрополита УПЦ (МП) Тульчинського та Брацлавського Іонафана (Єлецькому).

Раніше, за матеріалами української спецслужби, митрополиту вручили підозру за ч 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин викритих правопорушень.