Усю вилучену в монастирі літературу передали на експертизу

Під час обшуків на території Кирило-Мефодіївського монастиря УПЦ МП біля Сваляви СБУ виявила велику кількість проросійської літератури, зокрема, брошур, які заперечували право України на незалежність. Крім того, у монастирі, за даними СБУ, продовжували молитися за патріарха Кіріла попри заборону керівника єпархії. Також правоохоронці знайшли тексти проросійських пісень, якими закликали до «пробуждения матушки-Руси».

Як у четвер, 1 грудня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, під час обшуків на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ понад 20 осіб пройшли поглиблені опитування, у тому числі з використанням поліграфа.

«Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь "нельзя разделить"», – йдеться у повідомленні.

Крім того, попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кіріла, який «благословив» російських військових убивати українців. «Розробили так звану "пам’ятку", де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували "бути відстороненим від усякого священства"», – уточнюють у СБУ.

Також правоохоронці знайшли тексти проросійських пісень, якими прославляли «русскую землю» і закликали до «пробуждения матушки-Руси». Усі матеріали передадуть на відповідну експертизу.

Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки у єпархіальному управлінні УПЦ МП у Чернівцях та в Івано-Франківську. Крім того, обшуки проводилися у приміщеннях духовної семінарії в Почаєві. Правоохоронці виявили у представників цих єпархій російське громадянство та проросійську літературу.