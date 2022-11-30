СБУ проводить перевірку приміщень монастиря поблизу Сваляви

СБУ проводить перевірку у монастирі Мукачівської єпархії УПЦ МП. Наразі правоохоронці не уточнюють, де саме проводяться обшуки, проте, судячи з оприлюднених фото, йдеться про Кирило-Мефодіївський жіночий монастир поблизу Сваляви.

Про проведення безпекових заходів на території Мукачівської єпархії УПЦ МП повідомила прес-служба СБУ Закарпаття вранці у середу, 30 листопада.

«Служба безпеки України проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті. Заходи відбуваються у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні», — йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ уточнюють, що перевірка проводиться за безпосередньої участі представників церкви. СБУ проводить огляд території та приміщень монастиря для виявлення заборонених до обігу предметів, здійснюють перевірку осіб на території монастиря щодо їхньої причетності до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України.

«Усі дії відбуваються в межах чинного законодавства та проводяться для перевірки даних про наміри використання єпархії як осередку «русского мира», недопущення використання приміщень УПЦ для переховування громадян країни-агресора», — додають у прес-службі СБУ.

Нагадаємо, раніше СБУ провела обшуки у єпархіальному управлінні УПЦ МП у Чернівцях та в Івано-Франківську. Крім того, обшуки проводилися у приміщеннях духовної семінарії в Почаєві. Правоохоронці виявили у представників цих єпархій російське громадянство та проросійську літературу.