Конституційний суд України визнав дійсним закон, що зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату (УПЦ МП) змінити назву таким чином, аби вона вказувала на її приналежність Росії. Про це 27 грудня повідомила прес-служба КСУ.

Зазначається, що на пленарному засіданні 27 грудня ухвалив рішення у справі за поданням 49 народних депутатів про відповідність Конституції закону, що зобов’язує УПЦ МП вказувати у назві свою приналежність до Росії.

«Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі щодо повної назви релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до ст. 12 ЗУ "Про свободу совісті та релігійні організації" є конституційними», – йдеться у повідомленні КСУ.

Ухвалюючи рішення, КСУ врахував рішення Європейського Суду з прав людини, де зазначено, що сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації взяти назву, яка «унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій», можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву.

Нагадаємо, у 2018 році депутати Верховної Ради ухвалили закон №5309, який передбачає, що релігійна організація, чий центр управління розташований у країні-агресорі, зобов'язана вказувати це у своїй назві.

У 2019 році УПЦ МП звернулось до суду з вимогою скасувати цей закон. Згодом цей позов погодився розглянути Конституційний суд.