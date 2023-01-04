У суботу, 7 січня, предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній звершить в Успенському соборі Києво-Печерської лаври богослужіння з нагоди Різдва Христового.

«Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври», – повідомила ПЦУ.

Це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

Нагадаємо, що міністерство культури рекомендувало не продовжувати з УПЦ МП оренду двох храмів Києво-Печерської лаври, яка завершилась на початку 2023 року.