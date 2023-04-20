Новинський намагався вивести газ за допомогою держслужбовців та приватних нотаріусів

Служба безпеки України арештувала активи підсанкційного олігарха та колишнього проросійського депутата Вадима Новинського. Правоохоронці арештували 18 млн кубометрів газу вартістю 144 млн грн, повідомили у четвер, 20 квітня, у прес-службі СБУ.

Газ зберігався у сховищах акціонерного товариства «Укртрансгаз». Його намагалися відчужити на користь третіх осіб, щоб обійти санкції РНБО, накладені на Вадима Новинського.

«Загальна вартість арештованих обсягів блакитного палива становить більше ніж 144 млн грн. Щоб уникнути санкцій РНБО, Новинський перереєстрував власні газовидобувні підприємства на декількох афілійованих осіб, які безпосередньо пов’язані з Росією», – повідомили у прес-службі СБУ.

За даними Офісу Генпрокурора, перереєстрацію газу Новинський здійснював за допомогою приватних нотаріусів та держреєстраторів, особи яких встановили правоохоронці. Триває досудове розслідування за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору).