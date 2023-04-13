Вадима Новинського вважають причетним до пособництва Росії

За матеріалами правоохоронців суд арештував майно бізнесмена та колишнього народного депутата Вадима Новинського на понад 3,5 млрд грн. Про це у четвер, 13 квітня, повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.

Як повідомляється, до списку заблокованих активів входять корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

Правоохоронці встановили, що, аби уникнути санкцій РНБО, Новинський намагався перереєструвати власні індустріальні об'єкти на декілька афілійованих комерційних структур. До цих структур причетні іноземці, пов'язані з Росією. До схеми він долучив підконтрольних приватних нотаріусів та державних реєстраторів.

В СБУ заявили, що Мін’юст вже скасував незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха. При цьому спецслужби провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів кримінального провадження.

«Під час обшуків виявлено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності», – повідомили в СБУ.

Як інформував ZAXID.NET, у липні 2022 року Новинський оголосив, що відмовляється від депутатського мандата, бо вирішив зосередитися на гуманітарних проектах та служінні Українській православній церкві московського патріархату. У січні 2023-го президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти низки представників РПЦ, митрополита УПЦ МП Павла, а також Вадима Новинського.