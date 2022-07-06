Вадим Новинський був обраний депутатом у 2019 році за 57 округом (м. Маріуполь Донецької області)

Позафракційний депутат Верховної Ради України Вадим Новинський заявив про складення з себе повноважень народного депутата. Про своє рішення він повідомив у середу, 6 липня.

Політик заявив про намір зосередитись на гуманітарних проектах.

«Я ухвалив рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проектах, на розвитку національної економіки, служінні Українській Православній Церкві та на відновленні зруйнованих храмів», – йдеться у заяві Новинського на Facebook.

Заява про складення депутатських повноважень (фото Вадима Новинського)

Народний депутат подякував за довіру виборцям Маріуполя (саме від цього округу політик був обраний до Верховної Ради у 2019 році як член партії «Опозиційний Блок» – ред.).

«У нових драматичних обставин, що виникли після окупації Маріуполя, вважаю, що буду ефективнішим не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності. Наразі відверто не до політики – час та обставини диктують інші пріоритети», – пояснив Вадим Новинський.

Зазначимо, що Новинського називають одним з головних фінансових спонсорів УПЦ (МП). Він входить до сотні найбагатших людей України. Він є засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг», співвласником «Метінвесту» і власником відомої компанії з виробництва продуктів «Верес». Йому також належать суднобудівні заводи у Миколаєві та Херсоні.

Новинський у 2012 році став громадянином України, до того був громадянином Російської Федерації. У 2012 – зайняв 2 місце у рейтингу 200 найзаможніших людей України (4,373 млрд доларів) за версією журналу «Фокус».

У 2013 році на проміжних виборах був обраний до Верховної Ради 7 скликання за 224 виборчим округом від міста Севастополя як безпартійний самовисуванець, вступив до фракції «Партії регіонів». 16 січня 2014 року голосував за диктаторські закони.

Народним депутатом 8 скликання був обраний у 2014 році від партії «Опозиційний Блок» (№11 у списку) як безпартійний. Був головою підкомітету з питань благодійної діяльності та фінансування культури Комітету ВРУ з питань культури і духовності. Голова парламентської фракції (з кінця 2018 року), член Політради та Політвиконкому «Опозиційного блоку».

У 2019 році був обраний до Верховної Ради 9 скликання від партії «Опозиційний Блок» як її член за 57 округом (м. Маріуполь Донецької області). Позафракційний.

У 2021 році – за версією журналу Forbes статки Новинського оцінювались у 1,4 млрд доларів, що давало йому 8 позицію у рейтингу найбагатших українців. Попри війну і величезні збитки, які понесли українські мільярдери, Новинський зі статком в 1,3 млрд доларів залишився у списку найбагатших громадян України.