Згідно з оновленим рейтингом п’ятий президент України Петро Порошенко і власники «Епіцентру» Олександр та Галина Гереги уже не мільярдери

Forbes оновив глобальний список світових мільярдерів, через війну статки найбагатших українців значно зменшились. Зокрема п'ятий президент України Петро Порошенко і власники «Епіцентру» Олександр та Галина Гереги уже не мільярдери.

Рінат Ахметов зберіг першу сходинку рейтингу найбагатших українців з оцінкою статків 4,2 млрд доларів. Однак, якщо порівнювати із лютим 2022 року, різниця колосальна: з початку війни Ахметов втратив 9,5 млрд доларів.

Співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин у глобальному списку вказані як громадяни Канади. Їхні статки американський Forbes без змін оцінює у 4 млрд доларів у кожного.

Статки Віктора Пінчука зменшилися з 2,6 млрд доларів до 1,9 млрд доларів. 900 млн доларів цієї суми припадає на нерухомість за кордоном, близько пів мільярда – на готівкові кошти та інші ліквідні активи.

Оцінка майна Костянтина Жеваго впала на 0,8 млрд доларів, до 1,3 млрд доларів, передусім через зниження вартості акцій компанії Ferrexpo. Його 50-відсотковий пакет, згідно з поточними котируваннями Лондонської біржі, коштує 578 млн доларів. Майже таку ж суму Жеваго зберігає у валюті.

Мільярдерами залишаються Вадим Новинський ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд) та Ігор Коломойський ($1 млрд).

Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко втратили статус мільярдерів з початку війни.