Forbes оцінив втрати найбагатших українців через війну
Петро Порошенко та подружжя Герегів уже не входять до рейтингу мільярдерів
Forbes оновив глобальний список світових мільярдерів, через війну статки найбагатших українців значно зменшились. Зокрема п'ятий президент України Петро Порошенко і власники «Епіцентру» Олександр та Галина Гереги уже не мільярдери.
Рінат Ахметов зберіг першу сходинку рейтингу найбагатших українців з оцінкою статків 4,2 млрд доларів. Однак, якщо порівнювати із лютим 2022 року, різниця колосальна: з початку війни Ахметов втратив 9,5 млрд доларів.
Співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин у глобальному списку вказані як громадяни Канади. Їхні статки американський Forbes без змін оцінює у 4 млрд доларів у кожного.
Статки Віктора Пінчука зменшилися з 2,6 млрд доларів до 1,9 млрд доларів. 900 млн доларів цієї суми припадає на нерухомість за кордоном, близько пів мільярда – на готівкові кошти та інші ліквідні активи.
Оцінка майна Костянтина Жеваго впала на 0,8 млрд доларів, до 1,3 млрд доларів, передусім через зниження вартості акцій компанії Ferrexpo. Його 50-відсотковий пакет, згідно з поточними котируваннями Лондонської біржі, коштує 578 млн доларів. Майже таку ж суму Жеваго зберігає у валюті.
Мільярдерами залишаються Вадим Новинський ($1,3 млрд), Влад Яценко ($1,1 млрд), Геннадій Боголюбов ($1,1 млрд) та Ігор Коломойський ($1 млрд).
Олександр і Галина Гереги, а також Петро Порошенко втратили статус мільярдерів з початку війни.
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