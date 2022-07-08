Верховна Рада на засіданні в п’ятницю, 8 липня, проголосувала за припинення повноважень народного депутата Вадима Новинського, повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

Як написав він у Telegram, за відповідне рішення проголосувало 295 народних депутатів, 2 утримались.

Як повідомляв ZAXID.NET, 6 липня бізнесмен та політик Вадим Новинський заявив, що у зв'язку з війною та окупацією Маріуполя вирішив скласти повноваження народного депутата України.

Вадим Новинський – позафракційний, у минулому член уже забороненої партії «Опозиційний блок», ще раніше – член «Партії регіонів». Він був народним депутатом кількох скликань.

Новинський є засновником фінансово-промислової групи «Смарт-Холдинг» та власником блокувального пакету компанії «Метінвест». Також Новинський є меценатом і протодияконом Української православної церкви, яка нещодавно проголосила незалежність від Московського патріархату. Зокрема, Він створив благодійний фонд «На честь покрови пресвятої Богородиці».

Вадим Новинський – уродженець Росії. Українське громадянство у червні 2012 року йому надав тодішній президент Віктор Янукович.