На недільній службі у найбільшій російській православній церкві швейцарського Цюриха 2 квітня служив колишній народний депутат України, бізнесмен і диякон УПЦ МП Вадим Новинський, повідомило «Радіо Свобода».

Йдеться про «Храм Воскресения Христова» РПЦ в самому центрі Цюриха, який освячував голова Російської православної церкви Кірілл (Гундяєв) 15 грудня 2002 року. За словами журналістки «Радіо Свобода», навколо церкви висять українські прапори і портрет президента Володимира Зеленського.

Новинський розповів, що зараз ніде не живе, до Швейцарії приїхав з Німеччини, а в Німеччину прийшов пішки. Повертатися до України, щоб підтримати колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла (Петра Лебедя), наразі не планує, бо, за його словами, там проти нього порушено кримінальні справи.

На запитання, чим він наразі займається, Новинський відповів, що «працює на мир в Україні». Водночас він звинуватив українську владу в тиску на УПЦ МП, зокрема в тому, що держава нібито вимагала від цієї церкви з’єднатися з ПЦУ й передати їй усі лаври та монастирі.

Вадим Новинський склав депутатські повноваження 6 липня, а 8 липня Верховна Рада припинила його повноваження.

У грудні минулого року СБУ опублікувала перелік з 10 осіб, які потрапили у «церковний список» санкцій РНБО. Серед них, зокрема, був і Новинський, який є дияконом УПЦ МП.