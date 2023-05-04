Олігарха звинувачують у пособництві Росії

Служба безпеки України арештувала активи екс-депутата та проросійського олігарха Вадима Новинського, які він намагався приховати за кордоном. Арештоване майно оцінили у 10,5 млрд грн, повідомили у четвер, 4 травня, у прес-службі СБУ.

До арештованих активів увійшли 230 будівель Новинського, зокрема, готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт «Очаків», приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

«Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів», – повідомили у прес-службі СБУ.

Усіма об'єктами нерухомості колишній нардеп володів через офшорний трастовий фонд. Вадиму Новинському оголосили про підозру за ст. 111-2 ККУ (пособництво державі-агресору). Наразі триває розслідування щодо обставин злочину.

Нагадаємо, наприкінці квітня СБУ заарештувала газові активи Новинського на 144 млн грн. 18 млн кубометрів газу намагалися передати третім особам, пов'язаним з Росією, щоб уникнути санкцій. Газ зберігався у сховищах акціонерного товариства «Укртрансгаз».