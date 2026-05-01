Новинський купив маєток у Хорватії

Колишній народний депутат від «Опозиційного блоку» та бізнесмен Вадим Новинський, якого Україна розшукує за підозрою у державній зраді, наразі проживає у Хорватії. Там він зареєстрував місце проживання і купив елітну нерухомість у місті Самобор, йдеться у розслідуванні «Схем».

Йдеться про віллу площею понад 1400 метрів² разом із земельними ділянками на понад 2,5 га. На території – виноградники, сади, ще один житловий будинок, господарські споруди та винний льох. У самому маєтку є басейн, а поруч облаштоване поле для гольфу.

У Хорватії Новинський купив дві земельні ділянки на майже 2,5 га з виноградниками та садами / Фото «Схеми»

Земельна ділянка Новинського з виноградниками та садами / Фото «Схеми»

За даними хорватських медіа, нерухомість могла коштувати близько 10,5 млн євро і називалася «однією з найкрасивіших житлових будівель Хорватії».

Маєток міг коштувати Новинському понад 10 млн євро / Фото «Схеми»

Журналісти також встановили, що інтерв’ю Новинського німецькому медіа Compact.TV, оприлюднене у 2026 році, записували саме в Хорватії – у готелі Bellevue в місті Опатія. Хоча сам бізнесмен публічно лише заявляв, що перебуває «в Європі».

Крім того, у хорватських реєстрах знайшли ще одну адресу, пов’язану з ним – апарт-комплекс у місті Спліт, співвласниками якого є громадяни РФ.

Бізнес родини Новинського у Криму

Водночас, за даними розслідувачів, пов’язаний із родиною Новинського бізнес в окупованому Криму продовжує працювати та сплачувати податки до бюджету Росії. Йдеться про «Балаклавське рудоуправління» в Севастополі, яке спеціалізується на видобутку вапняку та гіпсового каменю. До 2014 року підприємство входило до «Смарт-Холдингу» Новинського, але після окупації Криму було переоформлене на його брата Ашота Малхасяна.

За даними російських реєстрів, із 2022 до 2025 року компанія сплатила до бюджету країни-агресора понад 2 млрд рублів податків (приблизно 1 млрд грн).

Журналісти також виявили, що підприємство продовжує роботу навіть попри збитки. Про це свідчать фінансові звіти та супутникові знімки, на яких видно активність техніки в кар’єрах.

За інформацією слідства, компанія постачала матеріали для будівництва ключових російських інфраструктурних об’єктів, зокрема:

траси «Таврида» у Криму;

аеропортів Бельбек і Сімферополь;

військово-патріотичного парку «Патріот».

Серед клієнтів підприємства також було «Головне військово-будівельне управління» Міноборони РФ, яке займалося будівництвом інфраструктури для випробувань міжконтинентальних ракет «Сармат».

Також продукція підприємства постачалася на металургійні заводи, які пов’язані з російським оборонним сектором, зокрема через співпрацю з компаніями, що мають зв’язки з держкорпорацією «Ростєх».

Журналісти також звернули увагу, що Новинський дав інтерв’ю німецькому Compact.TV після тривалої паузи у публічності. У ньому він критикує українську владу та заявляє, що «головною умовою безпеки України» вважає дружні відносини з Росією. Також, за словами Новинського, він був змушений виїхати з України через загрозу кримінального переслідування.

Що відомо про санкції проти Новинського і розшук?

За даними слідства, з 2014 року Новинський просував проросійські наративи та підтримував зв’язки з Патріархом Кирилом, фактично виконував роль куратора Російської православної церкви в Україні.

У 2022 році він залишив Україну, а згодом склав депутатський мандат. Того ж року РНБО запровадила проти нього санкції. Уже наступного року його активи на понад 10 млрд грн арештували. Пізніше бізнесмену повідомили про підозру у державній зраді та несплаті податків на суму близько 4 млрд грн. Пізніше журналісти неодноразово фіксували його за кордоном, наприклад у 2023 році – у Швейцарії, а також на курортах Хорватії.

У 2025 році суд заочно заарештував Новинського у справі про держзраду, після чого його оголосили в розшук. Адвокат Новинського Гонсало Бойє заявив, що бізнесмен є «прихильником України» і нібито перебуває під санкціями Росії.

Водночас журналісти наголосили, що доказів цьому немає. Навпаки, раніше повідомлялося про скасування російських санкцій проти нього у 2020 році.

У 2026 році Forbes оцінив статки Новинського приблизно у 1,2 млрд доларів.