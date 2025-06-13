Екснардеп Новинський не сплатив податки на 4,3 млрд грн

Колишньому народному депутату від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок» Вадиму Новинському оголосили підозру у несплаті податків на понад 4 млрд грн. Про це у п’ятницю, 13 червня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, після набуття українського громадянства у 2012 році Новинський продовжив вести підприємницьку діяльність на території України, ставши податковим резидентом. Однак, він не дотримався вимог податкового законодавства й не вніс до декларації отримані за кордоном доходи та не сплатив податок у сумі понад 4,3 млрд грн.

«Зокрема, колишній депутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн, що на момент продажу становило декілька мільярдів доларів, від продажу інвестиційних активів – акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на території Республіки Кіпр», – йдеться у повідомленні ДБР.

Слідчі ДБР оголосили Новинському, який переховується за кордоном, ще одну підозру – ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України).

Нагадаємо, 18 січня ДБР та СБУ повідомили Новинському про підозри у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України). За даними слідства, екснардеп після початку повномасштабного вторгнення, перебуваючи у Євросоюзі, продовжив працювати на користь Росії. Зокрема, він поширював російську пропаганду, використовуючи підпорядковані йому релігійні громади у країнах Євросоюзу. Відомо, що для дискредитації України колишній нардеп залучав іноземних парафіян.