Марцін Пшидач розкритикував Дональда Туска

У Канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували прем’єр-міністра Дональда Туска через його заяви щодо можливої загрози з боку Росії. Представник президентської адміністрації Марцін Пшидач заявив, що політики не повинні використовувати побоювання суспільства у своїх політичних цілях. Про це у п’ятницю, 25 вересня, повідомило видання Polsat News.

За словами Пшидача, Туск має відповідальніше ставитися до публічних заяв про Росію. Польський прем’єр неодноразово говорив про потенційну загрозу для країн НАТО та необхідність бути готовими до можливого російського нападу. Водночас Туск наголошував, що наразі немає ознак підготовки Росії до повномасштабної атаки на Польщу.

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Представник президента заявив, що тему безпеки не варто використовувати для здобуття політичної підтримки.

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«Не можна спекулювати на страхах поляків і використовувати Росію для отримання політичних балів», – сказав Пшидач.

Він також розкритикував міністра закордонних справ Радослава Сікорського за аналогічні заяви. За словами представника президентської адміністрації, і прем’єр, і глава МЗС можуть використовувати питання безпеки у внутрішньополітичних суперечках.

«Я боюся, що пан міністр Сікорський та пан прем’єр-міністр Туск починають грати цією темою безпеки, щоб привернути увагу до себе, а не до проблем», – заявив Пшидач.

Водночас він застеріг Туска від надмірного акцентування уваги на можливій російській загрозі. За словами Пшидача, це може призвести до того, що суспільство перестане реагувати на такі попередження.

Заяви представників Навроцького пролунали на тлі підготовки Польщі до чергових парламентських виборів, на яких обиратимуть депутатів Сейму та сенаторів. Відповідно до Конституції Польщі, чергове голосування має відбутися восени 2027 року.

Нагадаємо, за результатами опитування IBRiS, проведеного 19–20 вересня серед 1,1 тис. поляків, рівень довіри до президента Польщі Кароля Навроцького знизився до 47,1%. У серпні цей показник становив 50,2%. Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський покращив свій результат — його рівень довіри зріс із 43,6% до 46,2%.