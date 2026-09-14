Дональд Туск доручив підготувати інформацію, наскільки Польща готова до атак дронів на її території

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчим часом Росія посилить свої атаки, і допустив, що зможе нанести їх і на польській території. Про це він заявив 13 вересня під час наради в Центрі урядової безпеки, передає RMF24.

Нарада відбулася на тлі масовано російського обстрілу західних регіонів України. Зокрема, польський уряд розглядав атаку на пункт пропуску на кордоні з Польщею та атаку на пасажирський потяг за 2 км від польського кордону.

За словами Дональда Туска, ескалація дій Росії стає фактом. Також він звернув увагу, що російські атаки дедалі наближаються до польсько-українського кордону.

«Наступні тижні та місяці будуть періодом дуже посилених дій Росії. Ми не можемо виключати, що ця ескалація також торкнеться нашої території», – сказав Туск.

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Польський премʼєр-міністр зазначив, що уряд працюватиме у посиленому режимі на тлі загроз російських атак. Водночас він висловив сподівання, що найгірший сценарій не відбудеться.

Він додав, що росіяни почали застосовувати більш небезпечні реактивні дрони, які є більш далекобійними та точнішими за попередні БпЛА. Він доручив підготувати інформацію, наскільки Польща готова до можливого застосування таких безпілотників на її території.

Нагадаємо, 13 вересня росіяни масовано атакували низку західних областей. Зокрема, безпілотники атакували КПП «Ягодин» на Волині, що сполучає Польщу та Україну. Внаслідок атаки пошкоджена АЗС поруч з пунктом пропуску та вантажівки, сам КПП не постраждав.

Крім того, на Волині росіяни атакували пасажирський потяг у прикордонній зоні з Польщею. Через ворожу атаку загорівся локомотив. Згодом німецький щотижневий журнал Der Spiegel повідомив, що цією ж колією рухався спеціальний поїзд з європейськими посадовцями. Зокрема, на борту перебували радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Посадовців евакуювали з потяга.

«Укрзалізниця» не виключила, що ціллю росіян міг бути саме дипломатичний потяг. Він вирушив зі станції раніше запланованого часу, оскільки графік скоригували через загрозу російських атак.