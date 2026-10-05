Ігор Бурдейний очолив Львівський ОТЦК

Виконувачем обов’язків начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначили полковника Ігоря Бурдейного. Раніше він був командиром 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Як повідомили ZAXID.NET в оперативному командуванні «Захід», Ігор Бурдейний 3 жовтня змінив на посаді підполковника Юрія Клебаника, який керував Львівським обласним ТЦК та СП два місяці – з кінця липня цього року. Останнє місце праці Ігоря Бурдейного – заступник начальника Чернівецького обласного ТЦК.

Полковник Ігор Бурдейний у 2014 році був командиром прикордонників у Луцьку. Після цього командував 2 окремим стрілецьким батальйоном 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша.

Обіймав посаду заступника командира 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. У 2025 році був призначений командиром 128 ОГШБр.

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