Військовозобов'язаний зняв відео у підвалі ТЦК, де стіни вкриті грибком та пліснявою

Львівський обласний ТЦК та СП зреагував на заяву нардепа Олексія Гончаренка про те, що в 1-му відділі Стрийського РТЦК у місті Жидачів тиждень утримують батька-одинака в підвалі в нелюдських умовах.

Олексій Гончаренко повідомив, що до нього звернулася адвокат чоловіка, якого вже понад тиждень тримають у підвалі ТЦК в Жидачеві в нелюдських умовах.

«Після бусифікацїі, чоловіку майже тиждень не давали телефон повідомити рідних або адвоката про те, де він знаходиться. Його 14-річна дитина залишилась без батька, а старша сестра покинула роботу та поїхала додому на інший кінець країни, щоб доглядати за дитиною після зникнення батька», – написав нардеп 23 вересня.

Олексій Гончаренко поширив відео, зняте військовозобов’язаним у підвалі РТЦК, стіни якого вкриті пліснявою та грибком. Саме там, як стверджує автор відео, утримують мобілізованих.

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У Львівському обласному ТЦК та СП пояснили, що 16 вересня під час заходів з оповіщення до ТЦК у Жидачеві доставили військовозобов’язаного, який не мав при собі військово-облікового документа. Наступного дня йому запропонували пройти ВЛК, але він відмовився.

«Відмову зафіксовано у встановленому порядку, оформлено відповідні адміністративні матеріали, громадянину вручено повістку на проходження ВЛК 28 вересня, після чого він залишив територію підрозділу та повернувся додому до місця проживання», – йдеться в повідомленні обласного ТЦК.

У відомстві також зазначили, що військовозобов’язаний не мав підтверджуючих документів про те, що він має статус батька, який самостійно виховує 14-річну дитину. «Відповідних документів, які б надавали право на відстрочку за цією сімейною обставиною, громадянин не надав», – додали в обласному ТЦК.

Там також наголосили, що підвальне приміщення використовується як укриття, а відео було зняте громадянином під час повітряної тривоги. «Це приміщення не використовується для розміщення військовозобов’язаних», – запевнили в обласному ТЦК.