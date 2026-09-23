Артем Мартиненко став заступником Михайла Драпатого

Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий призначив одного з ключових розробників національної військової системи обізнаності DELTA Артема Мартиненка. Про це у середу, 23 вересня, повідомило hromadske з посиланням на три джерела у Силах оборони.

Архітектор ключового програмного забезпечення української армії Артем Мартиненко став заступником Михайла Драпатого з питань цифровізації. За даними hromadske, Артем Мартиненко замінив на посаді бригадного генерала Андрія Лебеденка, якого Михайло Драпатий звільнив після проведеного аудиту.

«У Драпатого лишилися незадоволені його роботою і вважають, що він “усе завалив”», – пише hromadske з посиланням на джерело у Генштабі ЗСУ.

Артем Мартиненко і DELTA

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

DELTA – українська бойова цифрова екосистема та система ситуаційної обізнаності. За допомогою системи DELTA військові можуть у режимі реального часу бачити обстановку на полі бою на цифровій мапі, обмінюватися інформацією, планувати операції та координувати бойові завдання. До екосистеми входять захищений месенджер, засоби стримінгу з поля бою та мобільний застосунок. Система побудована за стандартами НАТО.

Артем Мартиненко – військовослужбовець, ІТ-фахівець та головний архітектор системи DELTA. У 2024 році він увійшов до рейтингу Forbes Ukraine «30 до 30». Артем Мартиненко долучився до розробки системи DELTA у 2015 році під час навчання у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації. У 2017 році права на розробку DELTA передали Міноборони України, й Мартиненко перейшов до відомства. У 2024 році DELTA офіційно ввели в експлуатацію для всіх підрозділів Сил оборони України. У 2025 році Артем Мартиненко очолив Центр інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, вдень 23 вересня стало відомо, що Михайло Драпатий призначив 33-річного полковника Сергія Шаталова командиром 30-го корпусу морської піхоти ВМС ЗСУ.