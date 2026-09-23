Сергій Шаталов очолив 30 корпус морської піхоти ВМС ЗСУ

Командир 37-ї бригади морської піхоти, 33-річний полковник Сергій Шаталов, очолив 30-й корпус морської піхоти ВМС ЗСУ. Про це у середу, 23 вересня, повідомили hromadske та «Суспільне» з посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, у вівторок, 22 вересня, Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий підписав наказ про призначення Сергія Шаталова командиром 30-го корпусу морської піхоти.

Більше про Сергія Шаталова

Сергій Шаталов народився 7 червня 1993 року у селі Райгород Вінницької області. У 2014 році закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного за спеціальністю «Управління діями підрозділів артилерії». Одразу після закінчення академії розпочав службу у лавах ЗСУ.

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Після початку повномасштабного вторгнення командував батальйоном, який виконував завдання біля Маріуполя Донецької області, брав участь в обороні та звільненні правобережжя Херсонщини. Після поранення повернувся до служби та виконував бойові завдання на Херсонщині, зокрема в районі села Кринки.

Сергій Шаталов також обіймав посади заступника командира 36-ї окремої бригади морської піхоти та командира 505-го окремого батальйону морської піхоти. У жовтні 2024 року його призначили командиром 37-ї окремої бригади морської піхоти.

Полковник – повний кавалер ордена Богдана Хмельницького: нагороджений орденами III ступеня у травні 2022 року, II ступеня у липні 2022 року та I ступеня у липні 2025 року. У травні 2026 року Сергія Шаталова нагородили орденом Данила Галицького.

Нагадаємо, 3 вересня стало відомо, що командир 141-ї окремої механізованої бригади, полковник Богдан Шевчук очолить 20-й армійський корпус.