Любомльський районний суд визнав винною у виправдовуванні російської агресії вчительку математики Гороховищанської гімназії Наталію Глух. Жінка поширювала у вайбері пропагандистські дописи та відео. За це їй призначили три роки тюрми, однак суд замінив реальне покарання на рік іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 21 вересня, Наталія Глух поширювала пропагандистські матеріали з 30 липня 2025 року до 12 січня 2026 року. За даними слідства, вона надсилала їх під час спілкування у вайбері з жителями села Забужжя Ковельського району.

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Зокрема, влітку 2025 року обвинувачена поширила відео з твердженнями про нібито підготовку України до тривалої війни. У жовтні вона надіслала знайомим відео, автор якого звинувачував українське керівництво у «злочинах проти народу» та поширював інші проросійські наративи.

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У грудні того ж року Глух поширила відео з твердженнями про нібито відсутність війни між Росією та Україною, участь іноземних найманців у бойових діях та вигадані змови щодо українських військових. У січні 2026 року вона надіслала повідомлення, в якому порівнювала російське вторгнення з Другою світовою війною та поширювала твердження про «єдність» Росії, України та Білорусі.

У суді Наталія Глух повністю визнала свою провину. Суд врахував, що жінка раніше не була судима та позитивно характеризується. Відомо, що вона працює вчителькою математики Гороховищанської гімназії-філії Забузького ліцею Рівненської сільської ради.

Суддя Алла Гайдук визнала Наталію Глух винною за ч. 2 ст. 436-2 КК України (виправдовування, заперечення збройної агресії Росії проти України та глорифікацію її учасників) та призначила три роки позбавлення волі, однак замінила реальне покарання на рік іспитового терміну.

Також у вчительки конфіскують телефон Redmi 12C, з якого вона поширювала пропагандистські матеріали. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.