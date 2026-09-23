Вікторії Дурбак замовники підпалів так і не заплатили

Калуський міськрайонний суд визнав місцеву мешканку Вікторію Дурбак винною у підпалах двох автомобілів і призначив їй 6 років позбавлення волі.

Вирок винесли 18 вересня. Йдеться про 20-річну колишню студентку коледжу, яку завербували росіяни у телеграмі. Вночі 10 лютого обвинувачена облила бензином і підпалила у Калуші Opel Vivaro, а через два дні – Volkswagen Transporter. Обидві автівки належали ветеранам російсько-української війни.

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Під час судового засідання Вікторія Дурбак визнала свою вину та попросила вибачення у потерпілих. Розповіла, що хлопець у телеграмі, який назвався Олегом, запропонував їй підпалювати авто за 30 тис. грн. Він скидав їй гроші на бензин, координати та фотографії автівок. Прикарпатка фіксувала підпали на відео та відправляла замовнику.

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Вікторії Дурбак так і не заплатили. Після другого підпалу обвинуваченій сказали виїхати до Львова, а потім пообіцяли у Києві зробити нові документи. Прикарпатка втекла до Калуша, після відмови виконувати наступні завдання її шантажували. 14 лютого Вікторію Дербак затримала СБУ.

Захисник попросив суд врахувати молодий вік обвинуваченої і те, що після смерті матері вона проживає разом з батьком і сестрою. Водночас потерпілі наполягали на суворому покаранні через некомпенсовану дівчиною матеріальну шкоду.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Сухарник визнала Вікторію Дурбак винною в умисному підпалі чужого майна та призначила їй 6 років позбавлення волі. Засуджена має компенсувати потерпілим загалом 762,7 тис. грн, а також сплатити 45,9 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.