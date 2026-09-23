Глава МЗС Польщі підтвердив розмову з білоруським колего.ю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що відносини між його країною та Білоруссю можуть покращитися. Цьому сприяла нормалізація та кордоні та звільнення політичного в’язня, журналіста Анджея Почобута. Про це 23 вересня він сказав у коментарі інтернет-порталу RFM24.

За словами Сікорського, у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН він зустрівся з білоруським колегою Максимом Риженковим та ще кількома десятками міністрів закордонних справ.

«ООН – це нейтральна територія», – сказав глава МЗС Польщі, підкресливши, що завдяки цьому можна зустрічатися також із представниками держав, з якими за інших обставин не підтримуються офіційні відносини.

Зустрічей між представниками обох країн на такому рівні, ймовірно, не було з 2016 року.

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«Зараз ситуація на кордоні є більш стабільною, ніж у минулому; звичайно, це заслуга того, що наступні уряди інвестували в ефективний паркан на кордоні, але ми також маємо звільнення політичних в’язнів, зокрема Анджея Почобута», – зазначив Радослав Сікорський.

Він розповів, що під час зустрічі сторони обговорили ситуацію на польсько-білоруському кордоні, а також питання регіональної безпеки. На запитання, чи просив він Білорусь не дозволяти Росії запускати безпілотники та ракети через її територію, він відповів: «серед іншого».

«Це перша, ознайомча зустріч, але відбуваються також зустрічі інших відомств та на інших рівнях. Незабаром ми відкриваємо нову будівлю посольства в Мінську. Коли сусід хоче “розморозити” та покращити відносини, Польща завжди першою готова до згоди», – сказав глава МЗС.

На запитання, чи означає це, що польський уряд визнає режим Лукашенка, Сікорський відповів: «Як держава ми визнаємо інші держави, а не уряди».

На запитання, чи означає це нормалізацію відносин з Білоруссю, він відповів, що «це як пролісок, який може розквітнути, якщо погода буде сприятливою».

Нагадаємо, 16 вересня Мінськ звільнив 25 політичних в’язнів в обмін на скасування США санкцій щодо двох білоруських компаній – «Лакокраска» та «Беллесбумпром». Серед звільнених – журналісти, правозахисники, громадські активісти, волонтери, музиканти та інші діячі. За даними правозахисників, Білорусь утримує ще 912 політв’язнів.