Богдан Самокішин брав хабарі за довідки

Поліцейські спільно з СБУ затримали на хабарі дитячого невролога, психіатра відокремленого підрозділу «Дитяча лікарня» Стрийської міської лікарні 62-річного Богдана Самокішина. За даними слідства, лікар вимагав та одержав 11,5 тис. грн хабарів від батька дитини з серйозними вродженими вадами (важкою формою аутизму) за видачу довідок.

Як повідомили у середу, 23 вересня, у поліції та прокуратурі Львівщини, у липні цього року до лікаря звернувся місцевий мешканець. Йому необхідно було отримати витяг з протоколу лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) щодо діагнозу його 16-річної доньки.

«Оскільки дівчина з дитинства має порушення опорно-рухових функцій та особливості нейророзвитку, то фізично відвідувати навчальний заклад вона не могла. Отримавши рішення, що донька потребує навчання у школі по індивідуальній програмі, чоловік міг їй забезпечити патронатне навчання з вчителем», – розповіли в прокуратурі.

За даними слідства, лікар, знаючи діагноз дитини, як і те, що процедура безкоштовна, запевнив, що без додаткової плати потрібний документ отримати не вдасться. Однак за 2 000 грн медик може допомогти. Розуміючи, що без цього документа донька не зможе отримувати якісну освіту, батько погодився.

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Лікаря затримали після одержання останньої суми хабаря

Через кілька тижнів чоловік знову звернувся до цього лікаря: йому необхідно було отримати ще один витяг з протоколу ЛКК щодо доньки. «Тепер уже для пільгового розмитнення автомобіля ввезеного з-за кордону. Авто мало бути оформлене як гуманітарна допомога для особи з інвалідністю. Цього разу свої послуги невропатолог-психіатр оцінив у 4 000 грн», – додали в прокуратурі.

Через місяць, у вересні, дитині необхідно було оформити групу інвалідності. Чоловік втретє звернувся до лікуючого лікаря. «Розуміючи, що дитина має право на отримання групи інвалідності, останній все ж переконав батька, що без його допомоги бажаного рішення не буде. Озвучена вартість послуг – 5 500 грн», – зазначили в прокуратурі.

Після отримання останньої суми хабаря лікаря затримали правоохоронці. Задокументовано, що за свої послуги він отримав загалом 11,5 тис. грн.

Медику повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).

«Ми принципово реагуватимемо на кожен подібний факт, забезпечуючи притягнення винних осіб до відповідальності відповідно до законодавства. Якщо у вас вимагають неправомірну вигоду, закликаємо негайно повідомляти про це правоохоронні органи», – прокоментував прокурор у провадженні Петро Касприк.

Правоохоронці не розголошують прізвище лікаря. За даними ZAXID.NET, затримали дитячого лікаря-невролога, психіатра відокремленого підрозділу «Дитяча лікарня» КНП «Стрийська міська об’єднана лікарня» Богдана Самокішина.