Росія регулярно завдає ракетних і дронових ударів по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нової масованої атаки по Україні. Про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 22 вересня.

Зеленський зазначив, що під час переговорів сторони обговорили питання безпеки України, захисту цивільного населення, підготовки до зимового періоду та дипломатичні можливості.

«Дякую Великій Британії за постійну підтримку нашої енергетики. Є новий внесок, і ми особливо цінуємо його перед наближенням зими. Водночас ми в постійній комунікації з партнерами й щодо пошуку додаткових засобів для нашої ППО. Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України», – сказав президент.