Розвідка зафіксувала підготовку Росії до нової масованої атаки
За словами президента, Україна комунікує з партнерами щодо пошуку додаткових засобів для ППО
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку Росією нової масованої атаки по Україні. Про це він сказав на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом на полях 81-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 22 вересня.
Зеленський зазначив, що під час переговорів сторони обговорили питання безпеки України, захисту цивільного населення, підготовки до зимового періоду та дипломатичні можливості.
«Дякую Великій Британії за постійну підтримку нашої енергетики. Є новий внесок, і ми особливо цінуємо його перед наближенням зими. Водночас ми в постійній комунікації з партнерами й щодо пошуку додаткових засобів для нашої ППО. Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України», – сказав президент.
Він також зазначив, що за умов постійної загрози ракетних і дронових ударів питання послаблення санкцій щодо Росії не має розглядатися. За словами президента, Україна та Велика Британія мають спільну позицію: поки триває війна, санкції повинні зберігатися та посилюватися.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, увечері 22 вересня Володимир Зеленський мав зустріч з Дональдом Трампом. Зеленський після зустрічі заявив, що президент США «позитивно ставиться» до надання Україні ліцензії на виробництво ракет до зенітного ракетного комплексу Patriot. Окремо Зеленський висловив сподівання, що війна Росії проти України закінчиться до настання зими, а Дональд Трамп цьому допоможе.