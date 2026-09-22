Ірина Мудра та Вадим Столар фігурують у розслідуваннях НАБУ

Підрозділи фінансового моніторингу банків відмовляються проводити платежі для внесення застав за народного депутата Вадима Столара та колишню заступницю керівника Офісу Президента Ірину Мудру, які фігурують у справах «Феміда» та «Форест Гамп». Про це у понеділок, 21 вересня, повідомило «Дзеркало тижня».

11 вересня ВАКС обрав Вадиму Столару запобіжний захід у вигляді застави – 300 млн грн. На внесення застави суд надав пʼять днів, але гроші нардеп не вніс. НАБУ та САП мають право звернутися до суду з клопотанням про взяття Вадима Столара під варту у разі несплати застави, однак не зробили цього. За даними джерел ZN.UA, антикорупційні органи не вимагають арешту Столара, оскільки він повідомив їх про відмови банків проводити платіж.

«Якщо САП піде до суду, Столар надасть документи про те, що звертався до банків, а вони відмовлялися проводити платіж або розривали договори банківського обслуговування. За таких обставин суд не візьме його під варту», – цитує ZN.UA співрозмовника у правоохоронних органах.

За даними журналістів, проводити платежі, призначені для внесення застави на рахунок ВАКС, відмовляються підрозділи фінансового моніторингу банків, визначаючи їх ризиковими. Представники банків розповіли ZN.UA, що Національний банк України не рекомендує проводити платежі, повʼязані з внесенням застав у справах «Феміда» та «Форест Гамп». ZN.UA зауважує, що фінансовий моніторинг банків має можливість перевірити законність походження грошей, але натомість блокує саму можливість проведення платежів.

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З аналогічною проблемою зіткнулася Ірина Мудра. 25 серпня ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти із СІЗО під заставу – 20 млн грн. ZN.UA зʼясувало, що 5 млн грн внесла сама Ірина Мудра до того, як заблокували її рахунки. Решту грошей намагався внести її чоловік, однак також отримав відмови від банків. Фінустанови навіть відмовилися проводити платежі по 1 тис. грн для застави за Мудру, тому експосадовиця Офісу Президента продовжує перебувати під вартою.

Водночас, пише ZN.UA, НБУ заявляє, що не здійснював «жодного ручного втручання», а банки самостійно ухвалюють рішення про відмову у проведенні платежів для внесення застави за Столара та Мудру.

«Наразі йдеться про відмову з боку 15 банків, припущення, що всім їм телефонували, на думку регулятора, є абсурдним. У НБУ переконані, що єдина причина банківських відмов – їхнє власне бажання уникнути репутаційних ризиків», – пише ZN.UA.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили, що у межах спецоперації «Форест Гамп» викрили злочинну організацію, до якої входили депутати та посадовці Офісу Президента. Учасники схеми, як стверджують правоохоронці, використали «Сенс Банк» для легалізації 150 млн грн, щоб внести заставу за Германа Галущенка – фігуранта справи «Мідас» щодо корупції та розкрадання грошей в енергетичній сфері. Серед фігурантів – заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик, посадовці «Сенс Банку», екснардеп Максим Микитась та чинний народний депутат Вадим Столар.

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20 серпня НАБУ повідомило, що викрило фігурантів справи «Форест Гамп» на рейдерському захопленні обʼєктів нерухомості та інших активів у Києві.

До слова, 18 вересня народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк повідомляла, що Вадим Столар не зміг внести заставу через проблеми з обміном іноземної валюти на гривню. Сам Столар заявляв, що банки безпідставно відмовляють йому у проведенні платежів.