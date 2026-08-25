Суддя обрав 51-річній Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

Вищий антикорупційний суд у вівторок, 25 серпня, обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій. Її підозрюють у причетності до злочинної організації, яка займалася рейдерськими захопленнями підприємств та легалізацією коштів, що внесли як заставу за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Суддя обрав 51-річній експосадовиці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави в розмірі 20 млн грн. Під час засідання прокурор просив застосувати до підозрюваної арешт із можливістю внесення застави у 150 млн грн. Захист, своєю чергою, заперечував проти такого запобіжного заходу та наполягав на особистому зобов'язанні.

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Під час попереднього засідання 24 серпня адвокати Мудрої повідомили, що двоє людей готові взяти її на поруки. Ідеться про головного рабина Києва Йонатана Бін’яміна Марковича та військовослужбовця Сергія Коваленка.

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Сторона обвинувачення заявила, що Ірина Мудра та колишній народний депутат Максим Микитась, якого слідство називає одним з керівників злочинної організації, вживали заходів конспірації та обговорювали способи приховування майна експосадовиці від моніторингу.

За даними прокурора, у Мудрої виявили низку необлікованих активів і доходів, а саме:

4 млн доларів, які, за даними прокурора, залишив їй Микитась;

щомісячні незадекларовані доходи у 20–30 тис. доларів;

авто Range Rover 2023 року вартістю понад 4 млн грн;

дорогі ювелірні прикраси;

витрати на проживання та навчання доньки у США – орієнтовно 250 тис. доларів на рік.

Навесні 2026 року, очікуючи можливих обшуків, Мудра, за даними слідства, склала коштовності у валізу та перевезла їх в інше місце.

Ірина Мудра заявила, що розмови, які стали частиною матеріалів справи, таємно записував Максим Микитась. За її словами, вона довіряла йому та не знала, що під час спілкування її записують. Жінка стверджує, що їй не інкримінують передачу коштів чи організацію зустрічей. За її словами, підставою для звинувачень стали саме розмови, які Микитась записував через власний мікрофон.

«Ця людина була мені близькою, я їй довіряла і весь час, коли вона говорила зі мною, вона мене записувала. Не гроші, які я взяла, не зустріч, яку я провела, мені інкримінують те, що людина мене записувала, що ця людина говорила, я була поруч і слухала», – сказала Мудра.

Водночас вона заперечила, що коли-небудь отримувала від Микитася 4 млн доларів. За словами Мудрої, їй не передавали ці кошти ані готівкою, ані на банківський рахунок, ані в будь-якій іншій формі.

«Я ніколи не отримувала від Микитася 4 млн доларів, ні готівкою, ні на банківський рахунок, ні в будь-якій іншій формі», – наголосила вона.

Адвокат Артем Крикун-Труш повідомив, що захист готує звернення до Європейського суду з прав людини через нібито низку порушень конвенційних прав його підзахисної. За його словами, сторона обвинувачення вирвала окремі фрагменти розмов із контексту у справі «Форест Гамп» про відмивання 150 млн грн, а його підзахисна говорить про бажання робити «правильні речі» і «боротьбу з корупцією».

Під час своїх виступів адвокати Мудрої наполягали на тому, що Максим Микитась нібито чинив емоційний тиск на жінку, залякував її і змушував її виконувати певні завдання. Також адвокати наголошували, що прокурор не надав жодного підписаного Мудрою незаконного документа, а всі ключові докази базуються виключно на матеріалах, зафіксованих у Микитася.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, до якої, за даними слідства, входили чинний та колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента і Мін’юсту, судді та хакери.

Згодом стало відомо про обшуки у заступниці голови ОП Ірини Мудрої, народного депутата Вадима Столара, колишнього депутата Максима Микитася та співробітників державного «Сенс Банку».

Метою створення та діяльності злочинної групи, за версією слідства, було заволодіння об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу реєстрів Міністерства юстиції України, підробки судових рішень, документів про право власності.

Зокрема, восени 2025 року учасники злочинної організації могли заволодіти підприємством вартістю понад 248 млн грн, а у травні 2026 року намагалися привласнити київські об’єкти вартістю понад 207 млн грн. Також вони планували отримати контроль над об’єктом в центрі Києва за понад 500 млн грн.

За версією слідства, діяльність організації фінансував чинний нардеп, який міг витратити на неї щонайменше 514 тис. доларів. Гроші йшли на хакерів, судові процеси та хабарі правоохоронцям і суддям, вважають правоохоронці.

Фігурантів також підозрюють у легалізації 150 млн грн застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка.

За даними прокурора САП, у справах «Форест Гамп» та «Феміда» фігурують:

Максим Микитась, колишній народний депутат, експрезидент державної корпорації «Укрбуд»;

Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу президента.

Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики ОП;

Олена Ференс, заступниця міністра юстиції;

Вадим Столар, чинний народний депутат;

Василь Астіон, бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради;

Микола Гладищенко, колишній голова правління державного «Сенс Банк»;

Олег Ступак, колишній голова правління державного «Сенс Банк»;

Людмила Снігур, начальниця департаменту державного «Сенс Банк»;

Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ «Метробуд»);

Микита Тарковський (пов’язаний з Микитасем);

Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ «Монтаж Сервіс»);

Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ «Філософія Девелопмент»).

За даними слідства, Ірина Мудра, зокрема, впливала на заступницю міністра юстиції Олену Ференс щодо ухвалення потрібних рішень антирейдерською комісією Міністерства юстиції.

Також з оприлюднених записів НАБУ в операції «Форест Гамп», стало відомо, що ексзаступниця керівника ОП Ірина Мудра нібито намагалася впровадити підконтрольних їй людей в НАБУ і САП та інші правоохоронні органи.

19 серпня президент Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади заступниці Кирила Буданова.