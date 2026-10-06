7 жовтня в Україні діятимуть графіки відключення світла

Протягом доби в середу, 7 жовтня, у деяких регіонах України діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. Про це повідомила НЕК «Укренерго».

«Завтра, із 00:00 до 23:59, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів від 0,5 до 1,5 черги», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження запроваджують через наслідки російських ракетних та дронових атак на енергетичну інфраструктуру України. В «Укренерго» також зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тож радять споживачам стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго).

Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, обмеження споживання електроенергії в Україні повернулися 30 вересня через те, що росіяни відновили атаки на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, у вівторок, 6 жовтня, у низці регіонів України графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів діють з 15:00.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Зауважимо, 24 вересня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна перехопила плани росіян щодо атак на цивільну інфраструктуру. Російські військові планують обстріли обʼєктів тепло-, водопостачання, водовідведення та генерації. Окремі плани вони розробили для обстрілів міст із різною кількістю населення – Києва, Харкова, Одеси та міст-півмільйонників.