7 жовтня у низці областей України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії
Обмеження діятимуть протягом всієї доби
Протягом доби в середу, 7 жовтня, у деяких регіонах України діятимуть графіки погодинного відключення електроенергії. Про це повідомила НЕК «Укренерго».
«Завтра, із 00:00 до 23:59, будуть застосовуватися графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів від 0,5 до 1,5 черги», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обмеження запроваджують через наслідки російських ракетних та дронових атак на енергетичну інфраструктуру України. В «Укренерго» також зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитися, тож радять споживачам стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго).
Також українців закликають ощадливо споживати електроенергію.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, обмеження споживання електроенергії в Україні повернулися 30 вересня через те, що росіяни відновили атаки на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, у вівторок, 6 жовтня, у низці регіонів України графіки погодинних відключень електроенергії для всіх категорій споживачів діють з 15:00.
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Зауважимо, 24 вересня міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Україна перехопила плани росіян щодо атак на цивільну інфраструктуру. Російські військові планують обстріли обʼєктів тепло-, водопостачання, водовідведення та генерації. Окремі плани вони розробили для обстрілів міст із різною кількістю населення – Києва, Харкова, Одеси та міст-півмільйонників.