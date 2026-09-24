Марк Рютте та Денис Шмигаль біля одінєї зі знищенних Росією ТЕЦ у Києві \ лютий 2026 рік

Українські спецслужби отримали доступ до документів із планами росіян щодо атак на Україну цієї зими. Окупанти планують комплексні удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по обʼєктах тепло-, водопостачання, водовідведення та генерації. Про це у четвер, 24 вересня, розповів міністр енергетики Денис Шмигаль в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає «РБК-Україна».

За словами Дениса Шмигаля, українські спецслужби минулого тижня отримали доступ до плану росіян щодо обстрілів цивільної інфраструктури України цієї зими. Документи також продемонстрували партнерам України. Міністр енергетики зауважив, що партнери, як і українці, були вражені «цинізмом, таким холодним терористичним розрахунком того, як знищувати нашу енергетику».

Міністр енергетики розповів, що у двох великих документах росіян містяться детальні плани щодо обстрілів обʼєктів тепло-, водопостачання, водовідведення та генерації. Там також описано кількість і види зброї, яку окупанти планують використати для кожного обʼєкта. Окремі плани атак росіяни розробили для міст із різною кількістю населення – Києва, Харкова, Одеси та міст-півмільйонників.

«Дуже холодно, дуже чітко прописані. З таблицями, з кількістю зброї, яка необхідна на кожен обʼєкт, щоб його знищити. Види зброї – від балістичних ракет до реактивних та звичайних дронів. Все розраховано, наряди (вони так їх називають) на кожен обʼєкт розписані. Ми розуміємо, як вони будуть діяти», – сказав Денис Шмигаль.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Денис Шмигаль запевнив, що Україна готується до російських атак. Наразі вже звели 200 капітальних бетонних споруд над обʼєктами, які росіяни планують обстрілювати в першу чергу. Також встановлюють переддетонаційні екрани – захисні конструкції, які мають зменшити наслідки вибуху в разі влучання, – та сітки проти FPV-дронів.

Крім того, Україна у співпраці з партнерами наразі накопичує необхідне обладнання для екстрених ремонтів у разі атак. Однак Денис Шмигаль зауважив, що захистити всі обʼєкти «бетонним куполом» неможливо. Водночас міністр наголосив, що Україна відповідатиме на всі атаки росіян.

«Наші діпстрайки, якщо ворог атакуватиме нас, будуть продовжуватися. Росії буде боляче. Безумовно, ми готуємось до цієї зими зовсім по-іншому, ніж були готові до минулої. Ми говоримо, що ця зима буде випробуванням, але ми його точно пройдемо», – підсумував Денис Шмигаль.

Нагадаємо, 22 вересня Володимир Зеленський розповів, що обговорив з Дональдом Трампом запропоноване американською стороною енергетичне перемирʼя між Україною та Росією. Володимир Зеленський вкотре наголосив, що Україна готова до деескалаційних кроків, але лише за умови, що Росія також не завдаватиме ударів.