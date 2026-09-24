Віталій Глагола керував фракцією «Рідне Закарпаття» з 2020 року

Члени депутатської фракції «Рідне Закарпаття» обрали собі нового керівника. Про це вони повідомили мера Ужгорода Богдана Андріїва наприкінці сесії у четвер, 24 вересня.

Як йдеться у зверненні депутатів, рішення обрати нового керівника ухвалили на засіданні фракції 20 серпня. Уповноваженим представником і керівником депутатської фракції «Рідне Закарпаття» обрали Віталія Смірнова, кандидатуру якого вніс Ернест Горват.

Таким чином, Віталій Смірнов замінив Віталія Глаголу, який керував фракцією з 2020 року. При цьому склад фракції не змінився – до неї продовжують входити шість депутатів: Сергій Личов, Марія Бадида, Мирослав Горват, Ернест Горват, Віталій Глагола та Віталій Смірнов.

Що відомо про Віталія Глаголу та його наступника

Віталію Глаголі – 37 років. У 2008–2009 роках працював у Закарпатській обласній державній телерадіокомпанії, а у 2010–2018 роках був кореспондентом програми «Репортер», а також журналістом та ведучим програми «Абзац» «Нового каналу».

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У 2015 році здобув вищу освіту, закінчивши Київський Національний торгово-економічний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит», а з 2019 року зареєстрував ФОП з основним видом діяльності «прокат товарів для спорту та відпочинку». У вересні 2026 року Віталій Глагола став власником новоствореного ТОВ «Веві Франч», що займається комп’ютерним програмуванням.

У 2020 році став депутатом Ужгородської міської ради по списку регіональної партії «Рідне Закарпаття», створеної нардепами Робертом Горватом, Василем Петьовкою, Владіславом Поляком і Валерієм Лунченком.

Глагола є членом земельної комісії Ужгородської міської ради. У березні 2021 року він був серед депутатів, які проголосували за виділення під забудову зелених зон в Ужгороді. Ділянки повернули громаді у 2024 році.

За інформацією НАЗК, у 2019 році Віталій Глагола володів криптовалютою на 500 тис. грн, а також тримав 28 тис. доларів та 196 тис. грн готівкою. У 2021 році в сім’ї депутата з’явилися Audi A6 та BMW X1, а дружина Віталія Глаголи задекларувала майже 4 млн грн доходу від підприємницької діяльності. У 2022 році депутат купив квартиру в Ужгороді площею 80 м2 за 605 тис. грн та став власником ще двох BMW. У 2025 році депутат разом із дружиною отримали понад 10 млн грн доходу від підприємницької діяльності.

Віталію Смірнову – 33 роки. У 2012 році закінчив Природничо-гуманітарний коледж Закарпатського державного університету, у 2015 році – УжНУ за спеціальністю «Програмне забезпечення систем», а в 2017 році – Карпатський університет ім. Волошина за спеціальністю «Фінанси і кредит».

У 2024 році Віталія Смірнова (справа на фото) нагородили грамотою Верховної Ради

На час балотування у депутати Ужгородської міської ради в 2020 році працював менеджером з комунікаційних технологій у комунальному підприємстві «Ужгородська районна агенція розвитку».

Паралельно з депутатством Віталій Смірнов влаштувався заступником директора з розвитку, залучення інвестицій та зв’язків з громадськістю Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні. Медзаклад очолює його однопартієць Олег Голуб.

У власності депутата – нежитлове приміщення в селі Минай та Audi A6, куплена у 2022 році за 963 тис. грн. У 2025 році Віталій Смірнов заробив 639 тис. грн в лікарні та отримав понад 2 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Готівкою він тримає 2,6 млн, 8,5 тис. доларів та 5 тис. євро.