Затриманій загрожує від 8 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна

На Волині затримали 67-річну мешканку Луганщини, яку підозрюють у фінансуванні окупаційних структур і постачанні продукції захопленого заводу до Росії. Жінка три роки перебувала в розшуку. Її затримали, коли вона намагалася в’їхати в Україну через територію Білорусі для оформлення соцвиплат. Про це у четвер, 24 вересня, повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, пенсіонерка була учасницею організованої групи, яка фінансувала окупаційні структури на тимчасово окупованій території Луганщини.

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Вона працювала головною бухгалтеркою машинобудівного підприємства у Брянці, яке виробляло гірниче обладнання. У 2015 році підприємство перереєстрували в окупаційних органах, після чого воно продовжило працювати на захопленій території. За даними слідства, продукцію заводу постачали до Росії, а до бюджету так званої «ЛНР» сплачували податки й митні платежі.

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«Затримана відповідала за перерахування коштів до бюджету окупаційного угруповання. З грудня 2016 року до січня 2020 року вона забезпечила сплату понад 3,8 млн російських рублів», – повідомляє прокуратура.

Крім того, пенсіонерку призначили директоркою однойменного підприємства, зареєстрованого на підконтрольній Україні території. За версією слідства, цю компанію використовували для легалізації продукції, яку надалі незаконно постачали до Росії.

До організованої групи також входили власник заводу – колишній депутат «народної ради ЛНР», а також двоє керівників підприємства.

У 2023 році всім учасникам групи повідомили про підозру за ч. 4 ст. 110-2 КК (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України, організованою групою). Санкція статті передбачає від 8 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Обвинувачених оголосили в розшук, а матеріали кримінального провадження перебувають на розгляді суду.

67-річну жінку затримали на Волині, коли вона намагалася в’їхати в Україну через територію Білорусі для оформлення соціальних виплат. Наразі вона перебуває під вартою.