Аліна Мазурова втекла з окупованого Донецька через звинувачення у крадіжці

Луцький міськрайонний суд визнав винною 46-річну Аліну Мазурову, яка під час російської окупації очолювала незаконно створене підприємство «Донецьккокс». Після того як окупаційна влада звинуватила її у розкраданні металобрухту, обвинувачена втекла на Волинь, де її затримали українські правоохоронці. За колабораційну діяльність жінці призначили пʼять років позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 7 липня, з 2014 року Аліна Мазурова проживала на тимчасово окупованій території Донецької області. Упродовж 2022 – початку 2026 років вона добровільно виконувала обовʼязки директорки підприємства «Донецьккокс», яке підпорядковувалося так званому Міністерству промисловості та торгівлі самопроголошеної ДНР.

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За даними слідства, жінка забезпечувала роботу підприємства в інтересах окупаційної адміністрації та сприяла зміцненню її режиму на території Донецька та області. У 2023 році обвинувачена також балотувалася від комуністичної партії до так званої «народної ради ДНР».

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У 2024 році окупаційні структури запідозрили Аліну Мазурову в розкраданні металобрухту з території підприємства та відкрили проти неї кримінальну справу. Спочатку вона намагалася втекти до Росії, однак отримала відмову у вʼїзді. Після цього виїхала до Білорусі, а звідти, використовуючи українські документи, повернулася в Україну.

У лютому 2026 року правоохоронці затримали жінку в одному з готелів Ковеля. Під час обшуку в неї вилучили російський паспорт та електронні носії інформації, які підтверджували співпрацю з окупаційною владою.

Суддя Ярослав Артиш визнав Аліну Мазурову винною за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) і призначив їй пʼять років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також суд заборонив жінці протягом десяти років обіймати посади в органах держвлади, місцевого самоврядування, державного управління та контролю, а також на державних і комунальних підприємствах. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.