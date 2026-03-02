Правоохоронці викрили зловмисницю в одному з готелів Ковеля

У Волинській області правоохоронці затримали 46-річну уродженку Донеччини, яка під час російської окупації очолила незаконно створене підприємство «Донецьккокс». Про це в понеділок, 2 березня, повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, після 2014 року жінка проживала на тимчасово окупованій території та отримала російський паспорт. У 2022 році вона добровільно погодилася співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ та очолила так зване «Государственное унитарное предприятие ДНР “Донецккокс”».

Слідчі вважають, що вона забезпечувала роботу підприємства в інтересах окупаційної влади та сприяла зміцненню її режиму на території Донецька та області. У 2023 році жінка також балотувалася до псевдооргану влади – «народної ради ДНР» від компартії.

У 2024 році окупаційні структури запідозрили її у крадіжці металобрухту з території підприємства та відкрили проти неї кримінальну справу. Уникаючи переслідування, жінка намагалася втекти до Росії, однак отримала відмову у в’їзді. Після цього вона виїхала до Білорусі, а звідти з українськими документами – в Україну.

Правоохоронці затримали її в одному з готелів Ковеля. Під час обшуку вилучили російський паспорт та електронні носії з доказами співпраці з окупаційною владою.

Фото СБУ

СБУ повідомила жінці про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави.