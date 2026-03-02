Організатору схему та його спільникам загрожує до 12 років тюрми

Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки викрили схему привласнення 68 млн грн енергорозподільчої компанії. Про це у понеділок, 2 березня, повідомили в Офісі генерального прокурора та СБУ. За даними «Економічної правди», йдеться про компанію АТ «Сумиобленерго» та її бенефіціарного власника Костянтина Григоришина.

Вказується, що контрольний пакет акцій енергопідприємства належить приватним структура, а 25% – у державній власності. Керівництво енергетичної компанії розробили схему, за якою привласнили частину прибутку, щоб уникнути виплату дивідендів державі. Для цього один з власників, який з 2025 року перебуває під санкціями РНБО створив фіктивну посаду радника голови на таких умовах, якому встановили заробітну плату у понад 1 млн грн щомісяця, дистанційний формат роботи та навантаження 4 години на тиждень.

«Це у шість разів перевищило обмеження на максимальну суму заробітної плати в енергокомпаніях, встановлені Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг [...] За такою схемою фігурант обходив санкції на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України», – йдеться у повідомленні СБУ.

Слідчі встановили, що таким чином підприємство протягом 2020–2024 років завдало 68 млн грн збитків державі. В Офісі генпрокурора зазначають, що ці гроші могли використати для захисту енергетичних обʼєктів Сумської області.

Наразі правоохоронці оголосили підозру бенефіціарному власнику товариства в організації розтрати майна, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Трьом його спільникам інкримінують співучасть у розтраті майна (ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Підозрюваним загрожує до 12 років увʼязнення, незабаром суд обере для них запобіжний захід. Також зазначається, що наразі організатор схеми перебуває за кордоном, тому правоохоронці працюють для його притягнення до відповідальності.