Вадим Рєпін виступав для російських військових

Симфонічний оркестр Palm Beach Symphony відмовився від спільного виступу з російським скрипалем Вадимом Рєпіним у Флориді після протестів проукраїнських активістів, повідомляє Vilni Media USA. У повідомленні Рєпіна називають музикантом, що тісно пов’язаний з Путіним.

Концерт був запланований на 2 березня в Центрі виконавських мистецтв Кравіса у Вест-Палм-Біч (Флорида). Рєпін мав виконати Другий концерт Сергія Прокоф’єва. Також мала відбутись світова прем’єра «Колискової» Пола Моравця. Твір Моравіца залишили у програмі концерту, проте його виконає скрипаль оркестру Валентин Мансуров.

«Це результат послідовної позиції громади: культура не може бути прикриттям для пропаганди держави-агресора. Голос українців у Флориді був почутий», ‒ йдеться у Vilni Media USA.

У січні міжнародний рух Arts Against Aggression звернувся до організаторів концертів із закликом скасувати запланований виступ російського скрипаля Вадима Рєпіна. Адже 1 квітня 2022 року Путін відзначив Рєпіна званням народного артиста РФ, а у 2024-2025 роках музикант неодноразово брав участь в офіційних кремлівських заходах, зокрема у концертах для російських військових, які транслювались у окупованому Криму. Він живе переважно в Італії, має російське та бельгійське громадянство.

«Музикант упродовж років був залучений до офіційних культурних програм рф і отримував фінансування від Президентського фонду культурних ініціатив», ‒ цитує активістів Vilni Media USA.

Нагадаємо, рух Arts Against Aggression був заснований у 2014 році. Ще тоді у США відбувались активні протести проти виступів пропутінських виконавців.

Нагадаємо також, що у Парижі у березні-квітні заплановані виступи низки російських музикантів.