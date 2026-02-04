З березня по червень у театрі Єлисейських полів заплановано чимало виступів російських музикантів

У паризькому театрі Théâtre des Champs-Élysées анонсували чималу кількість виступів російських артистів, серед яких Анна Нетребко, Александра Довгань, Григорій Соколов, Ніколай Луганський, Дмітрій Масльов. Про це повідомляє Посольство України у Франції.

«Деякі з них виступали перед російськими військовими й отримували з рук Путіна ордени за внесок у просування імперіалістичної, колоніальної та вбивчої пропаганди. Тепер вони запрошені, щоб замилити очі французькій публіці», – йдеться у повідомленні.

У посольстві назвали такі концерти спробою легітимізувати російську пропаганду. Українські дипломати звернулися до МЗС Франції та Міністерства культури Франції.

Натомість на сайті театру жодних змін у репертуарі немає, усі анонсовані з березня по червень виступи росіян лишаються актуальними.

Нагадаємо, у 2022 році чимало європейських інституцій припинило співпрацю з російськими артистами. Проте останнім часом вони поновились. Так, Анна Нетребко встигла виступити у Лондоні, Відні та Парижі, а на 2026 рік заплановані її виступи в різних містах Європи. Анна Нетребко неодноразово з'являлася на заходах за участю Путіна, отримувала державні нагороди та була його довіреною особою під час президентських виборів 2012 року. Зараз вона закриває свій російський бізнес, щоб, як пишуть ЗМІ, убезпечити свої європейські гастролі. Усі інші анонсовані виконавці ніяк не висловлювались проти війни, продовжуючи активно гастролювати у Росії. Винятком можна назвати хіба Григорія Соколова, який давно живе у Європі та у 2022 році передав гонорар за свій виступ українському червоному хресту.

Нагадаємо, під тиском громадськості вдалося скасувати концерт Валерія Гергієва в Італії.

Théâtre des Champs-Élysées – це відомий паризький театр, розташований на авеню Монтень (VIII округ), відкритий у 1913 році. Він спеціалізується на класичній музиці, опері, танцювальних виставах та концертах.