В Італії тривають портести проти участі друга Путіна у музичному фестивалі

Митці та інтелектуали з усього світу звертаються з проханням скасувати концерт Гергієва в Італії, а тим часом в італійських ЗМІ з’явилась інформація про його італійську нерухомість та роботу на путінську пропаганду. Концерт має відбутись 27 липня на фестивалі Un’Estate da RE у палаці Казераті.

Виступ Гергієва перетворився на гучне політичне питання. «Справа Казерти порушує політичні та моральні питання, що виходять за рамки суперечливої постаті російського диригента. Вони стосуються свободи та відповідальності», ‒ заявляє La Repubblica.

Валерій Гергієв (фото La Repubblica)

А тим часом на тлі протестів сам диригент, який також є художнім керівником Большого театру вирішив «допомогти» противникам його повернення на концертну сцену ЄС. Театр закрив сезон оперою Сергія Прокоф'єва «Семен Котко» 1939 року. Опера написана за повістю Валентина Катаєва «Я син трудового народу». Її герой повертається з фронту І Світової війни до рідного села на Луганщині. Сюжет абсолютно вписується у сталінську епоху, проте Большой вирішив додати дещо й від себе: крім того, що українці на сцені об’єднані з солдатами Вермахту, глядачам показують слайди, що виправдовують повномасштабне вторгнення.

Наприкінці опери на завісі з'являється напис: «У 2014 році хунта захопила владу в Києві та розпочала репресії проти своїх громадян. У відповідь мешканці міста та області проголосили Луганську Народну Республіку. Замість переговорів злочинний київський режим розпочав знищення Донбасу. У лютому 2022 року армія Росії прийшла на допомогу жителям Донбасу, які 8 років боролися за своє життя і свободу. Внаслідок загальнонародного референдуму Луганщина назавжди повернулася до складу Росії». Перед театром встановили великій екран та транслювали оперу на площі.

Закриття сезону.у Большому театрі (фото з фейсбуку)



Таким чином власними зусиллями він спростував тезу «мистецтво поза політикою», якою прислуговуються його захисники.

Проти виступів Гергієва виступили об'єднання українців за кордоном, записав звернення до італійських політиків записав Український філармонічний оркестр. Так само проти повернення Гергієва до Європи виступила віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно, яка народилася у Кампарії, де має відбутись фестиваль.

«Навіть через три з половиною роки війни є ті, хто не зрозуміли, що підтримка режиму Путіна ‒ зокрема, через подібні культурні ініціативи ‒ це легітимізація його жахливого імперіалізму і серйозна загроза. Мій обов'язок та обов'язок європейських інституцій ‒ звернутися до директора фестивалю і керівника регіону Кампанія з проханням втрутитися», ‒ написала вона.

Grateful to @ACF_int for investigating and bringing this issue to light. The participation of a Putin supporter like Gergiev in a publicly funded cultural festival is unacceptable and deeply troubling. I urge everyone who loosely talks about censorship to read this thread… https://t.co/RkCSywqR8t — Pina Picierno (@pinapic) July 8, 2025



За її словами, регіон Кампанія, де розташоване місто Казерта, отримує фінансову підтримку Євросоюзу, тож може так статись, що гроші ЄС підуть на фінансування виступу музиканта, який підтримує війну.

«Європейські сцени не повинні надаватися тим, хто підтримує агресивну війну в Україні. Закликаємо культурні організації співпрацювати з артистами, які підтримують демократію», ‒ погодилась й представниця Єврокомісії Єва Грнцирова.

Розкритикував можливий приїзд Гергієва й міністр культури Італії Алессандро Джулі: «Мистецтво вільне і не може бути цензуровано. Пропаганда, однак, навіть якщо вона зроблена талановито, ‒ це дещо інше», ‒ сказав він.

Виступ диригента став можливим попри санкції, адже Італія не дотрималась загальноєвропейської заборони на в'їзд прокремлівських культурних діячів. Таке рішення ухвалив президент італійського регіону Кампанія Вінченцо де Лука, який заявив, що культура «не повинна залежати від політики та політичної логіки».

Палац Казераті (фото Un’Estate da RE)

Українська правозахисниця та лауреат Нобелівської премії Олександра Матвійчук назвала запрошення регіонального уряду «лицемірством, а не нейтралітетом».

Вінченцо Де Лука отримав лист, разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, написаний організацією Memorial Italia разом із петицією від понад 16 000 осіб, із закликом припинити виступ. Однак Де Лука зауважив: «Де межа між свободою слова та пропагандою? У цьому питанні стільки демагогії».

Квитки, судячи із сайту фестивалю розпродаються не надто швидко. Проте у перші дні були викуплені перші ряди. Організатори підозрюють, що це зробила організація Europa Radicale, яка обіцяла провести акції протесту всередині палацу, якщо петиції не допоможуть. Тож, за повідомлення італійських ЗМІ, захід перебуває під пильною увагою Італійського підрозділу спеціальних операцій (DIGOS) з міркувань громадського порядку.

Повернення в Італію для Гергієва є питанням не лише творчим. Фонд боротьби з корупцією, який свого часу очолював Алєксєй Навальний, нагадав про своє розслідування, яке вийшло у 2022 році під назвою «Диригент путінської війни». Команда виявила у восьми містах Італії десятки об'єктів нерухомості, які належать Валерію Гергієву чи його компаніям. Загальна вартість нерухомості в Італії за оцінкою авторів розслідування перевищує 100 млн євро.

Гергієв володіє віллою, розташованою під Римом у закритому селищі. Також йому належить морський мис та ділянка землі на узбережжі у містечку Масса-Лубренсі неподалік Неаполя. У Ріміні у Гергієва знаходяться десятки ділянок землі та будівель загальною площею 288 тисяч квадратних метрів: зокрема, до них входять сільськогосподарські землі, автостоянка, бейсбольне поле, парк атракціонів на міській набережній, автокемпінг біля аеропорту, бар та ресторан. У Мілані Гергієв володіє кількома ділянками землі, у тому числі рисовим полем, кількома будинками, а також парком, який він здає в оренду міській владі. Загалом у Мілані команда Навального знайшла понад 800 тисяч квадратних метрів землі, записаної на Гергієва.

Палац Барбаріго (фото з фейсбуку Каті Марголіс)



Цими та іншими об'єктами нерухомості в Італії, оформленими на Валерія Гергієва, раніше мала японська арфістка Йоко Нагає, яку пов'язували з російським диригентом. У день своєї смерті у 2015 році вона залишила заповіт, у якому передала нерухомість Гергієву.

Серед об'єктів нерухомості, які отримав Гергієв після її смерті, виявився палац Барбаріго на Гранд-каналі у Венеції, одна зі справжніх архітектурних перлин Венеції. Палац записано на компанію Гергієва Commercio Edilizio S.R.L. Ця ж фірма володіє частиною ще одного палацу, розташованого у цьому районі. Крім того, компанії належить приміщення на площі Сан-Марко, де знаходиться ресторан Quadri. Зараз це розслідування переклали англійською та оприлюднили знову.

Також в італійському виданні вийшло розслідування про те, що Гергієв не просто володіє надзвичайною кількістю нерухомості в Італії, але що саме його вілли та палаци є штабами інформаційної війни в Європі, оперативними центрами поширення російської пропаганди через культурну інфільтрацію, а фінансування йде через непрозорі компанії.

«За маскою великого диригента, здатного зачарувати міжнародну публіку творами Прокоф'єва та Чайковського, ховається зовсім інша, паралельна реальність ‒ світ непрозорих фондів, фіктивних компаній та невидимих капіталів. Валерій Гергієв, давній соратник Володимира Путіна, збудував в Італії складну систему, що поєднує приховування майна, фінансові схеми та культурну проєкцію російської влади у самому серці Європейського союзу», ‒ йдеться у статті.

«За даними європейської розвідки, частина гонорарів, які отримував Гергієв за виступи, спрямовується на фінансування російської культурної пропаганди, що реалізується через фестивалі, публікації, дослідні центри та академії формально незалежні. У цьому контексті Італія не просто сховище активів, а й реальна фінансова лабораторія м'якої сили Кремля», ‒ повідомляє видання.

Художниця та опозиціонерка Катя Марголіс, яка живе у Венеції, написала на своїй сторінці у фейсбуці, що біля палаццо «путінського маестро пожвавлення: туди підігнали баржі, крани, будматеріали. Невже ремонт до приїзду пана? Боюся, вони поспішили.

Точніше, не боюсь, а сподіваюся», ‒ написала вона.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Валєрій Гергієв був відсторонений від співпраці з більшістю великих музичних установ, якими він керував або для яких мав виступати. Близький друг Володимира Путіна, диригент був звільнений з Мюнхенської філармонії, де він був музичним керівником з 2015 року. Припинили стосунки з диригентом Віденська та Роттердамська філармонії, Единбурзький, Верб'є та Празький фестивалі, Ла Скала в Мілані, Карнегі-хол, Паризька філармонія та Театр на Єлисейських Полях.

P.S. 21 липня о 13 годині за київським часом стало відомо, що виступ Валерія Гергієва було скасовано. Про це оголосила адміністрація королівського палацу в Казерті. Причиною скасування названа реакція ггроадськості. «З'явилися побоювання щодо можливих акцій протесту, організованих українськими асоціаціями під час заходу у неділю», ‒ йдеться у повідомлені.