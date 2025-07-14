Гергієв доданий до санкційного списку України

Світовий Конґрес Українців та представники українських громад Італії закликають скасувати участь путінського пропагандиста і диригента Валєрія Гергієва у фестивалі Un’Estate da RE. Відповідне звернення до Міністра культури Італії та організаторів фестивалю підписали близько сорока об’єднань українців Італії, Польщі, Канади, йдеться на сайті громадської ініціативи «Голка», у Римі, яка також є серед тих, хто підписав звернення. Якщо виступ Грергієва відбудиться, він стане першим в ЄС з початку повномасштабної війни. Російський диригент Валєрій Гергієв востаннє виступав на західній сцені 23 лютого 2022 року в міланському театрі Ла Скала.

Виступ Гергієва запланований у рамках фестивалю Un’Estate da RE, що проходитиме 27 липня у Палаці в Казерті, який є об’єктом спадщини ЮНЕСКО. Концерт активно підтримує Вінченцо Де Лука, очільник італійського регіону Кампанія.

У зверненні йдеться, що «Валерій Гергієв – це посол Владіміра Путіна, його слуга, його вірний друг, його соратник, емісар імперіалістичної війни Москви. Його виступ може стати блискучою візитною карткою кремлівського диктатора, перепусткою до нових злочинів. Надати сцену, та ще й таку престижну, як у Палаці в Казерті – це образа для всього українського народу, що щодня зазнає жорстоких атак від того, кого підтримує Гергієв».

На те, що одіозний диригент планує поновити свою діяльність, відреагували в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, який дії в Україні:

«Участь Гергієва у фестивалі Un’Estate da RE неприпустима: вона стала б сигналом для Кремля, що Росія може вийти з міжнародної ізоляції навіть попри те, що злочинна війна проти України триває. Участь Гергієва у фестивалі Un’Estate da RE виглядає абсурдно ще й тому, що фестиваль фінансується ЄС, проти якого Росія виношує цілком конкретні агресивні плани».

Віцепрезидентка Європарламенту Піна Пічерно на своїй сторінці в Х зазначила, що виступ диригента є неприйнятним.

«Навіть після трьох з половиною років війни є ті, хто досі не зрозумів, що підтримка режиму Путіна, у тому числі через такі культурні ініціативи, є легітимізацією його жахливого імперіалізму та величезною проблемою. Мій обов'язок та обов'язок інституцій ЄС – звернутися до директора фестивалю та президента регіону Кампанія, з проханням втрутитися, щоб змінити програму та запобігти потраплянню грошей платників податків до кишень прихильника злочинного режиму», ‒ йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 2004 року Гергієв був народним артистом України. 19 жовтня 2022 року доданий до санкційного списку України. Лише 22 листопада 2024 року диригент був позбавлений державних нагород України та інших форм відзначення згідно Указу Президента. У 2016 році Гергієв дав концерт на руїнах сирійської Пальміри та отримав нагороду «За звільнення Пальміри».

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Валєрій Гергієв був відсторонений від співпраці з більшістю великих музичних установ, якими він керував або для яких мав виступати. Близький друг Володимира Путіна, диригент був звільнений з Мюнхенської філармонії, де він був музичним керівником з 2015 року. Припинили стосунки з диригентом Віденська та Роттердамська філармонії, Единбурзький, Верб'є та Празький фестивалі, Ла Скала в Мілані, Карнегі-хол, Паризька філармонія та Театр на Єлисейських Полях.

Так само чимало установ у світі припинили співпрацю зі співачкою Анною Нетребко. Проте рік тому вона повернулась до активних виступів в ЄС.