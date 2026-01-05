Зимові свята завершуються, а святковий настрій дуже хочеться продовжити. Тож саме таку добірку ми пропонуємо. Ми зібрали концерти та вистави, які сповнені духом Різдва.

Понеділок, 5 січня

Мюзикл «Ніч перед Різдвом»

Ліричну комедію «Ніч перед Різдвом» у виконанні артистів Сумського театру. Оригінальне сценічне прочитання відомого твору «Ніч перед Різдвом» Миколи Гоголя. У цій версії знайома історія розквітає новими барвами, зберігаючи первісний дух гоголівської магії.

Львівська опера, 18:00

Вівторок, 6 січня

На Йордан до Гаю. Коляда пам’яті Остапа Лозинського

Остап Лозинський. Різдво

Для великого творчого кола Львів’ян з 2011 до 2022 року святкування Різдва асоціювалося з постаттю Остапа Лозинського, художника, колекціонера, куратора мистецьких та видавничих проєктів, музейника, а передовсім друга і лідера середовища. Остап задавав тон святкуванням Різдва, малював різдвяні ікони, робив різдвяні виставки і міні фестивалі, гуртував друзів і кликав до себе на коляду! У 2022 році 6 січня він відійшов, і в пам’ять про нього друзі кличуть на коляду в Гай. Звучатимуть колядки і на традиційний, і сучасний манер:

16:00 – «Миклухо Маклай»

16:30 – «Етерія»

17:00 - панк-ватага «Пенсія» з Івано-Франківська та гурт «Бетон»

Частину коштів з концерту-коляди передадуть на збір на квадроцикл для Роти Вогневої Підтримки 1 батальйону 80 ОДШБр.

Музей народної архітектури і побуту, 16:00

Середа, 7 січня

Мюзикл у супроводі джаз-бенду «Hotel 57: Різдво колишніх»

Харківський Незалежний музичний театр «057» представляє святкову комедію-джаз. Різдво – час дива… або хаосу! Особливо тоді, коли всі твої колишні випадково зустрічаються в одному готелі.

Гірлянди блимають, шампанське ллється рікою, джаз наповнює повітря, а кожен ховає свою маленьку таємницю. Але цього року все піде шкереберть: у гру вступає загадковий спадок і діамант, який переверне різдвяний вечір догори дриґом!

Будинок офіцерів, 19:00

Четвер, 8 січня

Bach Contemporary. Пори року. Відкриття фестивалю

Фестиваль Bach Contemporary у Львові відкриється 8 січня 2026 року концертом «Пори року. Відкриття фестивалю», об'єднавши шедеври Баха та Вівальді з візуальним мистецтвом, щоб створити емоційну подорож, яка символічно відкриє фестивальний сезон. Фестиваль «Bach Contemporary» у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика відбувається вже всьоме і є чудовою нагодою заново відкрити для себе шедеври майстра. Фестиваль триватиме до 15 січня.

Львівська національна філармонія, 19:00



Концерт «The Harry Potter Symphony»

Кадр з фільму

Усі шанувальники Гаррі Поттера можуть послухати музику з фільмів у виконанні BIGSHOW Orchestra та Timeless Choir. Прозвучать мелодії з усіх фільмів про юного чарівника. The Harry Potter Symphony – це повноцінне занурення у світ, який створила Джоан Роулінг. У світ, де прекрасне існує поряд з жахливим: тут є гіпогрифи та василіски, патронуси та дементори.

Львівська опера, 19:30

П’ятниця, 9 січня

Концерт «Новорічний Штраус-Гала»

У програмі балу-концерту обрані танцювальні твори Йоганна Штрауса та його синів: вальси, польки та увертюри до оперет. За всіх часів ця чудова музика супроводжувала святкові гала-концерти та вишукані бали світського товариства. Цими днями дають концерти солісти Львівської національної опери у супроводі артистів балету та оркестру театру.

Львівська Опера, 18:00

Субота, 10 січня

Циркова шоувистава «Вартові мрій»

«Вартові мрій» ‒ сімейне шоу, яке поєднує циркове мистецтво та театральну драматургію. В основі сюжету вистави різдвяна фантастична історія про дівчинку Алісу та її супутника, Кота – Вартового Зірки. Разом вони вирушають у подорож, сповнену пригодами, щоб зберегти мрії та врятувати чарівну Зірку від темних сил. Сюжетна лінія об’єднує всі циркові номери в єдину драматургічну. Програма включає повітряні акробатичні номери, трюки з діаболо, інтерактив із глядачами та сценічну дію без залучення тварин.

Львівський цирк, 12:00; 16:00

Концерт «Дударик». ПоКоляді 2026»

На Різдво у Львові колядничі гурти всіх поколінь капели «Дударик» традиційно наповнюють місто колядами. І також вже традиційно капела збирає всіх докупи у !FESTrepublic.

Разом колядуватимуть:

колядничі гурти всіх генерацій капели «Дударик»

чоловічий хор «Дударик Назавжди» (диригентка – Роксолана Гадзало)

хор «Евфонія» студентів освітньої програми «Хорове диригування» ЛНУ ім. Івана Франка (диригент – Василь Чучман)

!FESTrepublic, 17:00

Неділя, 11 січня

Концерт «Оскароносні мелодії при свічках»

Кадр з фільму «Титанік»

Концерт «Оскароносні мелодії при свічках» перенесено з 7 грудня 2025 року, квитки дійсні. Прозвучить музика з культових кінострічок у виконанні струнного складу BIGSHOW Orchestra. Прозвучать мелодії з фільмів «Титанік», «Аватар», «Ла-Ла Ленд», «Народження зірки», «Форрест Гамп» та інших стрічок, відзначених премією «Оскар».

Львівська опера, Дзеркальна зала, 20:00

Концерт «Кінокласика»

Кадр з фільму «Одного разу в Америці»

Академічний симфонічний оркестр Львівської національної філармонії під батутою Сергія Хоровуя виконає музику з кінофільмів «Місія неможлива», «Джеймс Бонд», «Індіана Джонс», «Сніданок у Тіффані», «Зоряні війни», «Пірати Карибського моря», «Фантом опери», «Список Шиндлера», «Титанік», «Гладіатор», «Аватар», «Одного разу в Америці». Програма концерту пропонує погляд на кіномузику як на самодостатній жанр академічного мистецтва, що пройшов шлях від прикладної ілюстративності до складної симфонічної драматургії. У виконанні великого оркестру прозвучать знакові партитури XX та XXI століть.

Концептуальним ядром програми є творчість Джона Вільямса («Зоряні війни», «Індіана Джонс», «Список Шиндлера»). Композитор фактично відродив у кінематографі принципи пізнього романтизму, інтегрувавши у тканину партитури вагнерівську систему лейтмотивів. Палітра вечора охоплює полярні стилістичні рішення: від екзистенційної глибини та тембрового мінімалізму Ганса Ціммера («Гладіатор») до епічної монументальності фантастичних полотен («Аватар», «Пірати Карибського моря»). Гостросюжетна динаміка шпигунських трилерів («Місія неможлива», «Джеймс Бонд») контрастує з витонченим ліризмом Генрі Манчіні («Сніданок у Тіффані») та симфонічним драматизмом Джеймса Горнера («Титанік»). Завершують музичну картину ностальгійна експресія Енніо Морріконе («Одного разу в Америці») та театральна яскравість Ендрю Ллойда Веббера («Фантом опери»).

Львівська національна філармонія, 18:00

На головному фото – кадр з фільму «Гаррі Поттер та келих вогню»