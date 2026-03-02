У США вручили премію Гільдії кіноакторів
Джессі Баклі уже має за роль у «Гамнеті» «Золотий глобус» та BAFTA
32-га церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США (Actor Awards 2026, яка раніше мала назву SAG Awards) відбулася 1 березня 2026 року в Лос-Анджелесі. Тріумфатором став фільм «Грішники» (найкращий склад), а Майкл Б. Джордан та Джессі Баклі отримали нагороди за найкращі головні ролі.
Переможці Actor Awards 2026):
- Найкращий акторський склад «Грішники».
- Найкраща чоловіча роль: Майкл Б. Джордан, («Грішники»). Він переміг таких сильних конкурентів як Леонардо Ді Капріо («Одна битва за іншою»), Тімоті Шаламе («Марті Супрім») та Джессі Племонса («Бугонія»).
- Найкраща жіноча роль: Джессі Баклі («Гамнет»). Їй протистояли Роуз Бірн («Я не залізна»), Кейт Гадсон («Пісня любові»), Чейз Інфініті («Одна битва за іншою»), Емма Стоун («Бугонія»).
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Шон Пенн («Одна битва за іншою»).
- Найкраща жіноча роль другого плану: Емі Медіґан («Зброя»)
- Найкращий акторський склад (комедійний серіал): «Студія» (The Studio).
- Найкращий акторський склад у комедійному серіалі: «Студія»
- Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія): Сет Роґен («Студія»).
- Найкраща жіноча роль у серіалі (комедія): Кетрін О'Гара («Студія»).
- Найкращий акторський склад у драматичному серіалі: «Пітт»
- Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма): Ной Вайл («Пітт»)
- Найкраща жіноча роль у серіалі (драма): Кері Рассел («Дипломатка»)
- Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі: Оуен Купер («Юнацтво»)
- Найкраща жіноча роль у мінісеріалі: Мішель Вільямс («Вмираючи від сексу»)
- Премія за внесок у кінематограф: Гаррисон Форд.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter