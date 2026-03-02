фото Actor Awards

Джессі Баклі уже має за роль у «Гамнеті» «Золотий глобус» та BAFTA

32-га церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США (Actor Awards 2026, яка раніше мала назву SAG Awards) відбулася 1 березня 2026 року в Лос-Анджелесі. Тріумфатором став фільм «Грішники» (найкращий склад), а Майкл Б. Джордан та Джессі Баклі отримали нагороди за найкращі головні ролі. Переможці Actor Awards 2026): Найкращий акторський склад «Грішники».

Найкраща чоловіча роль : Майкл Б. Джордан, («Грішники»). Він переміг таких сильних конкурентів як Леонардо Ді Капріо («Одна битва за іншою»), Тімоті Шаламе («Марті Супрім») та Джессі Племонса («Бугонія»).

Найкраща жіноча роль: Джессі Баклі («Гамнет»). Їй протистояли Роуз Бірн («Я не залізна»), Кейт Гадсон («Пісня любові»), Чейз Інфініті («Одна битва за іншою»), Емма Стоун («Бугонія»).

Найкраща чоловіча роль другого плану : Шон Пенн («Одна битва за іншою»).

Найкраща жіноча роль другого плану : Емі Медіґан («Зброя»)

Найкращий акторський склад (комедійний серіал): «Студія» (The Studio).

Найкращий акторський склад у комедійному серіалі : «Студія»

Найкраща чоловіча роль у серіалі (комедія) : Сет Роґен («Студія»).

Найкраща жіноча роль у серіалі (комедія) : Кетрін О'Гара («Студія»).

Найкращий акторський склад у драматичному серіалі : «Пітт»

Найкраща чоловіча роль у серіалі (драма) : Ной Вайл («Пітт»)

Найкраща жіноча роль у серіалі (драма): Кері Рассел («Дипломатка»)

Найкраща чоловіча роль у мінісеріалі : Оуен Купер («Юнацтво»)

Найкраща жіноча роль у мінісеріалі : Мішель Вільямс («Вмираючи від сексу»)

: Мішель Вільямс («Вмираючи від сексу») Премія за внесок у кінематограф: Гаррисон Форд.

