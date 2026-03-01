Удар по Ірану 28 лютого став спільною операцією США та Ізраїлю

Під час операції «Епічна лють» у суботу, 28 лютого, американські військові вперше використали тактику застосування дешевих ударних дронів, яку раніше запровадила Україна. Про це повідомило Politico.

Центральне командування США розповіло, що під час ударів по іранських цілях застосовувалися високоточні боєприпаси повітряного, наземного та морського базування. Крім того, у бойових умовах уперше були використані дешеві одноразові ударні безпілотники.

За даними Politico, саме Україна першою почала активно застосовувати подібну тактику після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Масове використання безпілотників дозволило компенсувати нестачу ресурсів і змінити ситуацію на полі бою.

Нагадаємо, удар по Ірану 28 лютого став спільною операцією США та Ізраїлю. В Ізраїлі її назвали «Рик лева», тоді як американська сторона використовує назву «Епічна лють». У результаті ударів було вбито 40 іранських військових командирів, у тому числі начальника Генштабу Збройних сил Ірану генерала Абдулрахіма Мусаві.

У відповідь Тегеран завдав ударів по американських військових базах у країнах Перської затоки, зокрема в Бахрейні, Кувейті, Катарі та Об’єднаних Арабських Еміратах.