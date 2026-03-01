Україна хоче розширити участь іноземців у виконанні бойових завдань

Україна планує розв’язати проблеми з мобілізацією та випадками самовільного залишення частини (СЗЧ) в армії шляхом активнішого залучення іноземних громадян до лав ЗСУ. Про це міністр оборони України Михайло Федоров сказав на брифінгу з нідерландською колегою Ділан Єшільгоз-Зегеріус, передає «РБК-Україна».

«Наш комплексний план щодо розв’язання проблем з СЗЧ і мобілізацією – він включає певні рішення щодо того, як зробити так, щоб в Україні було більше іноземців», – пояснив Федоров.

За його словами, план уже напрацьований і пройшов «краш-тести» під час обговорень із командирами на фронті та військовими експертами.

Федоров зауважив, що конкретні кроки почнуть публічно озвучувати та впроваджувати вже найближчим часом.

Нагадаємо, у січні Михайло Федоров повідомляв, що близько 2 млн українців перебувають у розшуку через порушення правил військового обліку. Ще 200 тис. військових самовільно залишили місце служби.

За словами міністра, держава повинна покращити підготовку мобілізованих, а також забезпечити військових необхідними технологіями, зокрема дронами, аби знизити втрати на фронті й заохотити українців долучатися до військової служби.