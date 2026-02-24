За словами міністра оборони, це план з «конкретними, вимірюваними цілями та результатами»

Міністр оборони України Михайло Федоров у четверті роковини початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну назвав три цілі плану зі закінчення війни. Про це він написав у своїх соцмережах 24 лютого.

Федоров зазначив, що українці, як ніхто у світі, прагнуть миру, однак Росія продовжує воювати, бо вірить, що може зламати Україну «силою та ресурсом». Тому за наказом президента Володимира Зеленського Міністерство оборони паралельно з дипломатією посилює оборону, щоб «змусити ворога до миру».

Першою ціллю українського плану війни є закриття неба. Мета оборонного відомства – ідентифікувати 100% повітряних загроз у реальному часі та перехоплювати щонайменше 95% ракет і дронів. У цьому напрямку наразі запущено створення багаторівневої системи «малої» ППО та масштабування перехоплювачів.

Зупинення ворога на землі, у морі та кіберпросторі – ще один пріоритет України.

«Ворог платить за кожен кілометр української землі. На Донеччині – 156 солдатів на км2. Наш орієнтир – понад 200 вбитих окупантів за кожен км². Це рівень втрат, за якого просування стає неможливим... Є конкретний перелік рішень і проєктів: від покращення системи закупівель та закінчення корпусної реформи до трансформації системи підготовки й управління на основі даних», – зазначив Федоров.

Україна також готує стратегію, яка позбавить Росію економічного ресурсу воювати. Країна-агресор продовжує вторгнення завдяки доходам від продажу нафти всьому світу через так званий тіньовий флот.

«Якщо перекрити цей канал – ресурс на війну різко скоротиться. Що потрібно: посилення санкцій, координація з партнерами, стратегія протидії тіньовому флоту, спільні дії з партнерами в морі. Щоб дефіцит бюджету Росії став найбільшим в історії», – написав міністр оборони.

Окремо Михайло Федоров повідомив, що цьогоріч Україна прагне отримати рекордний обсяг міжнародної допомоги від партнерів. Кошти спрямують на закупівлі дронів, стабільні виплати військовим і посилення ППО та інших потреб систем оборони.