Президент повідомив про нову тактику російських обстрілів

Володимир Зеленський повідомив, що росіяни почали застосовувати нову тактику масованих обстрілів. Про це президент України розповів під час вечірнього звернення у неділю, 22 лютого.

За словами президента, він провів нараду з керівниками областей, під час якої обговорили нову тактику масованих ударів росіян. Володимир Зеленський зазначив, що окрім обʼєктів електропостачання росіяни почали частіше атакували обʼєкти логістики, зокрема, залізницю, а також обʼєкти водопостачання.

«Дуже важливо, щоб на місцях всі усвідомлювали загрозу й працювали над захистом. Повітряна оборона, Міністерство оборони, урядові структури теж отримали необхідні завдання. Я розраховую, що на всіх рівнях робота буде спільною і справді оперативною», – наголосив Володимир Зеленський.

Також Володимир Зеленський зауважив, що російські дрони все частіше атакують цивільне населення, а також працівників екстрених служб у прифронтових регіонах. За словами президента, міноборони та військові отримали завдання щодо посилення захисту від російських безпілотників.

«В прикордонних районах стає більше атак проти цивільних машин, проти рятувальників, проти наших ремонтних бригад. Досвід наших прифронтових регіонів має бути ефективно поширений на Сумську область, а також на Чернігівщину», – сказав президент.

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 лютого, росіяни здійснили чергову масовану атаку на Україну, застосувавши 297 безпілотників різних типів, а також майже 50 гіперзвукових та балістичних ракет. Вибухи лунали у Києві та області, а також в Одесі та Кропивницькому.

Днем раніше, 21 лютого, біля села Уралове Сумської області російський дрон атакував автомобіль швидкої допомоги. Внаслідок влучання загинули четверо людей, серед них – 25-річна парамедикиня Христина Славська.

Того ж дня російський дрон атакував цивільний автомобіль у Шосткинській громаді на Сумщині. Внаслідок удару загинули 61-річний чоловік та 48-річна жінка.