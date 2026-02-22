25-річна Христина Славська загинула на місці

У суботу, 21 лютого, поблизу села Уралове на Сумщині російський ударний дрон вбив чотирьох людей. Серед загиблих – парамедикиня Шосткинської підстанції 25-річна Христина Славська. Про це у неділю, 22 лютого, повідомив Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Бригада екстреної меддопомоги евакуйовувала двох братів віком 17 і 25 років, які підірвалися на російському боєприпасі в Зноб-Новгородській громаді Шосткинського району. Під час транспортування поранених автомобіль швидкої допомоги атакував ударний БпЛА типу «Ланцет». Унаслідок влучання машина загорілася.

25-річна Христина Славська загинула на місці. Екстрений медичний технік бригади дістав тяжкі травми та опіки. Наразі він перебуває у важкому стані, лікарі борються за його життя. Того ж дня загинув і чоловік Христини – співробітник поліції.

У медзакладі оголосили 22–23 лютого днями жалоби.

Нагадаємо, у суботу, 21 лютого, російські військові також дроном атакували цивільний автомобіль на Сумщині. Внаслідок удару загинули двоє людей.