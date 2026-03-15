У неділю, 15 березня, в рідне село Великий Дорошів на Львівщині повернувся військовослужбовець Назар Далецький, повідомляє «Суспільне». Чоловіка зустріли мама, рідні та односельці. Назар Далецький служив у 24 ОМБр, вважався зниклим безвісти, потім – загиблим, проте згодом з’ясувалося, що він перебуває у полоні росіян, з якого повернувся в Україну після обміну полоненими 5 лютого 2026 року. (Фото Ольги Іващук/Суспільне)