Ділянка призначена для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

Східницька селищна рада Львівської області продала земельну ділянку під будівництво та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування площею 0,10 га за 2,5 млн грн. Земельну ділянку у курортному містечку Східниця на Львівщині купила компанія з родинної групи Зіновія Козицького «Нормаз Плаза».

Ділянку на продаж у селі Східниця виставили 13 лютого 2026 року через онлайн-майданчик «Прозоро.Продажі» зі стартовою ціною 727,5 тис. грн. Торги провели 16 березня. У торгах взяли участь п’ять учасників. Під час торгів вартість земельної ділянки зросла у понад 3 рази. Найвищу ціну за земельну ділянку запропонувало ТОВ «Нормаз Плаза» – 2,5 млн грн. Ділянка призначена для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, компанія «Нормаз плаза» зареєстрована у Львові з 2019 року. Керівником з 2023 року є Максим Мохнач. Власником «Нормаз плаза» на 50% є Зіновій Козицький (через ТОВ «Вест енерджі»), на понад 29% Віталій Ломакович і на 20,1% ТОВ «Оптіма-капітал».

Львівський бізнесмен Зіновій Козицький – один з найбагатших в Україні. У 2021 році Forbes оцінив його статки у 95 млн доларів. Найбільше його бізнесів зосереджені в енергетиці. Також його компанії працюють у готельному, медичному, артбізнесі та інших напрямках.

Зіновій Козицький є батьком чинного голови Львівської обласної державної (військової) адміністрації Максима Козицького, який до цієї посади (до 2020 року) працював у сімейному бізнесі.

До слова, Зіновію Козицькому належить готельний комплекс «Панорама Східниця», що розміщений на вул. Гірській у селищі Східниця. Його давнього партнера – Віталія Ломаковича позиціонують як співінвестора відпочинково-оздоровчого комплексу «Панорама Східниця». У інтерв’ю журналістам співзасновник готельно-оздоровчого комплексу «Панорама Східниця» Віталій Ломакович розповів про концепцію готелю та його відмінності від інших курортних комплексів. За його словами, цей об’єкт має встановлювати вищі стандарти у сфері гостинності в Україні.

Раніше ZAXID.NET писав, що з обласного місцевого бюджету на будівництво 2 км дороги вулиці Гірської у Східниці, яка веде до відпочинкового комплексу «Панорама Східниця», виділили 25 млн грн. Тоді замовником будівництва була Східницька селищна рада, яка аргументувала будівництво дороги тим, що до місцевих мешканців не можуть доїхати екстрені служби. Хоча журналісти-розслідувачі зазначали, що на хуторі майже не проживають місцеві мешканці.