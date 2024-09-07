Готель «Панорама Східниця», який належить Зіновію Козицькому

Компанія «Нормаз плаза», співвласником якої є Зіновій Козицький, власним коштом добудовує дорогу по вулиці Гірській зі Східниці до хутора Гута. Вартість будівництва становить 24,5 млн грн. Зазначимо, що дорогу до вже збудованого відпочинкового комплексу Козицького «Панорама Східниця» на Гірській проклали за бюджетні 25 млн грн. Сайт NGL.media у п'ятницю, 6 вересня, повідомив, що наразі триває будівництво 1,7 км дороги від готелю «Панорама Східниця» до хутора Гута, де Зіновій Козицький та його бізнес-партнерка Елеонора Тертична у серпні 2024 року придбали 4 га землі.

Зазначимо, що за 2021 та 2023 роки з обласного та місцевого бюджетів на будівництво 2 км дороги вулицею Гірської у Східниці, яка веде до відпочинкового комплексу «Нормаз плаза», витратили 25 млн грн. Замовником будівництва була Східницька селищна рада. Заступник селищного голови Петро Кость пояснював, що дорога потрібна, бо екстрені служби не можуть доїхати до хутора Гута, а взимку місцеві можуть потрапити до Східниці лише саньми. Журналісти NGL.media повідомляють, що на хуторі майже немає постійних мешканців, але є дачі та занедбані будинки.

У липні 2024 року збудована за бюджетні гроші дорога по вулиці Гірській завершувалася кільцем біля «Панорами Східниця». Далі була лише поросла травою лісова дорога. Однак решту 1,7 км дороги до Гути розширили, убезпечили від підмивання, облаштувавши гідротехнічні споруди. Дорога, яку ще не заасфальтували, завершується біля нещодавно придбаних ділянок Козицького і Тертичної.

Початок будівництва дороги до хутора Гута. Фото NGL.media

За інформацією NGL.media, дорогу до хутора Гута добудовує турецька компанія «Онур», представники якої розповіли, що будівництво замовив приватний інвестор. В «Онурі» відмовилися розкривати замовника. Однак у селищній раді Східниці повідомили, що будівництво, вартість якого становить 24,45 млн грн, оплачує «Нормаз плаза». Відтак загальна вартість будівництва й освітлення вулиці Гірської становить майже 50 млн грн, половину з яких оплатили платники податків.

Крім цього, Східницька селищна рада відмежовується від причетності до добудови вулиці Гірської, а у Львівській ОВА на запит журналістів відповіли, що не знають про будівництво між Східницею та Гутою. У Держгеокадастрі у Львівській області повідомили, що також не мають інформації про будівництво. Журналісти NGL.media вважають, що добудова дороги може бути самовільним будівництвом без будь-яких дозволів.

На публікацію NGL.media відреагував голова Львівської ОВА Максим Козицький. Він написав, що дорогу почали реконструювати, бо мешканці вулиці Гірської у Східниці скаржилися на неналежне дорожнє покриття. Однак Козицький ніяк не прокоментував продовження будівництва дороги.

Дорога по вулиці Гірській, половину з якої збудували за бюджетні гроші. Зображення NGL.media

Нагадаємо, вперше ZAXID.NET написав про будівництво дороги у Східниці до готелю Зіновія Козицького у листопаді 2023 року. Згодом, у травні 2024 року, на будівництво звернув увагу львівський активіст Святослав Літинський. Він опублікував відео, на якому видно, що новозбудована за бюджетні гроші дорога пролягає через територію приватного комплексу. Літинський також звернувся до НАБУ з вимогою перевірити законність будівництва. Однак відомство не реагувало, тому активіст через суд зобов'язав НАБУ внести до реєстру досудових розслідувань заяву про конфлікт інтересів та використання бюджетних грошей.

Додамо, що львівська компанія «Нормаз плаза» зареєстрована 2019 року й спеціалізується на діяльності готелів. На YouControl йдеться, що станом на вересень 2024 року її директором є Максим Мохнач. Власниками «Нормаз плаза» на майже 30% є Каріна Тертична, на 50% Зіновій Козицький (через ТОВ «Вест енерджі») й на 20,1% ТОВ «Оптіма-капітал». «Нормаз плаза» отримала дозвіл на будівництво готелю біля Східниці у 2021 році. Тоді й до літа 2024 року серед її власників був львівський бізнесмен Віталій Ломакович. Однак він позбувся частки в компанії, коли отримав підозру у привласненні бюджетних грошей та службовому підробленні. Згодом суд скасував підозру через брак доказів. Віталія Ломаковича продовжують позиціонувати як співінвестора відпочинково-оздоровчого комплексу «Панорама Східниця».