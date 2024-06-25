Дорога у Східниці, яка веде до готелю Зіновія Козицького

Солом'янський міськрайонний суд Києва задовольнив скаргу львівського активіста та волонтера Святослава Літинського й зобов'язав Національне агентство з питань запобігання корупції внести до реєстру досудових розслідувань заяву про конфлікт інтересів та використання бюджетних коштів. Йдеться про будівництво дороги за 27,5 млн грн у Східниці, яка веде до приватного відпочинкового комплексу Зіновія Козицького. Святослав Літинський опублікував судовий документ у вівторок, 25 червня.

Зазначимо, що Літинський звернувся до НАБУ наприкінці травня 2024 року, однак НАБУ не надало жодних відповідей та не відкрило кримінального провадження. Раніше, 9 травня, активіст опублікував відео про будівництво дороги у гірському селищі Східниця, яка пролягає на території приватного відпочинкового комплексу, який належить батькові голови Львівської ОВА Зіновію Козицькому. На запит активіста Східницька селищна рада повідомила, що з обласного бюджету 2023 року на дорогу витратили 23 млн грн, а у 2021 році – 2 млн грн.

На Prozorro можна знайти два тендери на реконструкцію вулиці Гірської у Східниці. Перший, очікувана вартість якого становила понад 13 млн грн оголосили у вересні 2021 року. У 2023 році вартість будівництва дороги зросла до майже 28 млн грн. Завершити будувати 1,2 км дороги планують до кінця 2024 року.

Відпочинковий комплекс, на приватній території якого пролягає дорога, зводить львівське ТОВ «Нормаз плаза. У 2021 році компанія отримала дозвіл на будівництво комплексу. Згідно з аналітичним порталом YouControl, ТОВ «Нормаз плаза» на 50% належить Зіновію Козицькому. Раніше 30% бізнесу належали Віталію Ломаковичу, якого підозрюють у розкраданні 44 млн грн на будівництві військового ліцею в Червонограді. З 28 травня 2024 року компанія на 30% належить Каріні Тертичній.

Нагадаємо, що сайт Lviv.media, який належить Зіновію Козицькому, повідомляв, що вартість будівництва дороги становить 13 млн грн. Крім цього, сайт переконував, що готель насправді буде оздоровчим комплексом, а ремонт вулиці «дасть доступ до цивілізації мешканцям хутора Гута, що розташований за ним».

Додамо, що також неподалік готелю управління капітального будівництва ЛОВА за 33 млн грн почало будувати у Новому Кропивнику центр безпеки громадян. Підряд отримало ТОВ «Будівельний альянс "Монтажпроект"», яке належить родині скандального бізнесмена Гринкевича. Однак наразі роботи припинили.